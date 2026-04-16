Cruz Azul confirma la espeluznante lesión de Nico Ibáñez que lo alejará de las canchas un largo tiempo

Cruz Azul perdió a una pieza fundamental en el esquema de Nicolás Larcamón, pues los estudios realizados al delantero Nicolás Ibáñez tras su terrible lesión en el Clásico Joven arrojaron resultados un tanto alentadores, pues dieron a conocer que el tendón de Aquiles no tiene ninguna afectación, gran noticia para el club y el jugador.

“CF Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación,e hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás Ibáñez. El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles”, se puede leer en el comunicado.

El club no conoce con certeza el tiempo que Nico Ibáñez será baja en la temporada y dieron a conocer que “su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”.

Nico Ibáñez se perdería el resto de la temporada regular con el Cruz Azul

Con esta noticia, Nicolás Larcamón solo tendrá un delantero disponible para afrontar los tres encuentros que restan en la temporada regular del Clausura 2026, ya que la lesión de Nicolás Ibáñez tiene un tiempo estimado de recuperación entre tres semanas y tres meses, dependiendo de la evolución.

Es por eso que el delantero argentino estará ausente en los encuentros ante el Tijuana, Querétaro y Necaxa, esperando que su recuperación sea pronta y pueda disputar la Liguilla del futbol mexicano con La Máquina, aunque eso aún es una incógnita.

El equipo de Nicolás Larcamón no atraviesa un buen momento en el cierre de la campaña regular, ya que no han podido ganar en sus últimos cinco encuentros en el Clausura 2026, además de que fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup a manos del LAFC.