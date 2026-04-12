Aficionado se aburre en el América vs Cruz Azul y lanza objeto a la cancha que se volvió en la sensación de todos

Un aficionado lanzó un objeto a la cancha durante el América vs Cruz Azul.

Un aficionado que al parecer estaba aburrido durante el América vs Cruz Azul captó la atención de varios en el Estadio Azteca, esto luego de que lanzó un avión de papel a la cancha. El hecho se volvió más llamativo porque el objetivo acabó dentro de una de las porterías.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que el aficionado arroja su avioncito a la cancha y las personas cercanas a él siguen la dirección del objeto.

Curioso momento captado por @VIX en el América vs Cruz Azul pic.twitter.com/Uf5iPsUjJl — Enrique Villanueva García (@EnriqueVil96886) April 12, 2026

Como un gol festejaron este aficionado y otros el momento en el que el avión de papel terminó adentro de una de las porterías del Estadio Azteca. Tanto seguidores del América como del Cruz Azul quedaron sorprendidos por este hecho y lo celebraron por igual.

Aficionados toman con humor el hecho en el América-Cruz Azul

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor y sorpresa ante el avión de papel lanzado por un aficionado durante el América vs Cruz Azul.

Uno de ellos inclusive utilizó el hecho para bromear sobre el actual momento de Henry Martín, quien no ha tenido mucha actividad con las Águilas en los últimos meses a causa de lesiones.

Otros usuarios manifestaron su sorpresa por el avión, pues señalaron haberlo visto durante el desarrollo del clásico joven entre América y Cruz Azul, pero no habían observado bien qué objeto era.

América y Cruz Azul dividen puntos en el Estadio Azteca

Los goles no faltaron en el América vs Cruz Azul. Sin embargo, cada equipo anotó solamente un tanto en el encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, por lo que ambos se llevaron un punto.

Patricio Salas, canterano de las Águilas, puso en ventaja a los de Coapa y marcó el primer gol en el Estadio Azteca desde su reapertura, pues el duelo amistoso entre México y Portugal acabó 0-0-

Pero Omar Campos rescató la igualada para el Cruz Azul en la recta final del primer tiempo con un remate poco ortodoxo.

EVG