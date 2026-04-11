Así fue el ÉPICO regreso del América al Estadio Azteca para enfrentar al Cruz Azul (VIDEO)

El América volvió a abrir las puertas del Estadio Azteca después de dos años de espera para recibir un encuentro de Liga MX contra el Cruz Azul. Las Águilas utilizaron el nuevo túnel de entrada a la cancha y fue un momento épico que quedará para la historia del club.

Con Jonathan Dos Santos al frente de la fila, por ser el capitán del América, fue como el equipo de André Jardine saltó al nuevo césped del Coloso de Santa Úrsula, mientras la afición en las gradas grababa con sus celulares el momento y otro más ovacionaba a sus ídolos en el campo.

Con un poco de fuegos artificiales, la afición realizando un mosaico con las cartulinas amarillas que puso el club en las butacas y el recinto con más historia de nuestro país de fondo, fue como América y Cruz Azul salieron a la cancha para este encuentro.

¡Así la llegada de los jugadores del Club América y Cruz Azul a la cancha del Estadio Banorte! Transmisión de El 5 (México) pic.twitter.com/SuXVYzInOr — lilboimx (@lilboimx) April 12, 2026

El último encuentro en el Estadio Azteca fue un América vs Cruz Azul

El América vuelve al Estadio Azteca después de dos años de espera y el último encuentro en este recinto fue el 26 de mayo del 2024, cuando las Águilas consiguieron el bicampeonato ante el Cruz Azul de Martín Anselmi.

Con un gol de penal de Henry Martín fue como el equipo de André Jardine se coronó en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, para después ser cerrado durante dos años por la remodelación para el Mundial 2026.

Para este encuentro los precios de los boletos fueron elevados, pero la afición del América respondió de buena forma y llenó gran parte de las gradas para apoyar a las Águilas en el regreso al nido.

¡El primer gol en el Estadio Banorte tiene nombre y apellido: PATRICIO SALAS! ⚽️🔥#ÁguilaDesdeLaCuna, en un Clásico Joven y en casa... ¡VAMOS! 🦅 pic.twitter.com/k8wLWkxwSp — Club América (@ClubAmerica) April 12, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de las Águilas en el Estadio Azteca?

El América ya volvió a la cancha del Estadio Azteca y disputará todos sus partidos de local de abril en este recinto, así que la afición puede irse despidiendo del Estadio Ciudad de los Deportes porque todo indica que no volverán a ese recinto.

El próximo encuentro de las Águilas en el nido será el martes 14 de abril, cuando el equipo de André Jardine reciba al Nashville de la MLS para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Este es uno de los cotejos más importantes de la temporada para los pupilos de André Jardine, ya que este título es el único que le hace falta al entrenador brasileño desde su llegada al conjunto azulcrema.

DCO