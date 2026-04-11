El América prepara un gran homenaje para Arlindo Dos Santos en el Clásico ante Cruz Azul

El América regresa al Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, luego de casi dos años de ausencia en el templo del futbol mexicano y lo hará con un duelo importante como lo es el Clásico Joven ante Cruz Azul, en donde se tendrá un homenaje muy especial para una de las grandes leyendas azulcremas como Arlindo Dos Santos.

A lo largo de la historia del América han pasado grandes jugadores, pero Arlindo Dos Santos tiene una página muy especial en la historia del cuadro de Coapa, pues fue el autor del primer gol en la historia del Estadio Azteca. El brasileño abrió el marcador en el partido amistoso entre las Águilas y el Torino de Italia.

Hay nombres que construyeron esta casa. Arlindo Dos Santos es uno de ellos 💙🏟️💛

Águilas, acompañemos este sábado en un homenaje especial a una leyenda americanista.

Este sábado no solo volvemos al @EstadioBanorte… volvemos a nuestra historia, a nuestra gente, a lo que nos… pic.twitter.com/fN33T1ZSqc — Club América (@ClubAmerica) April 9, 2026

“Hay nombres que construyeron esta casa. Arlindo Dos Santos es uno de ellos. Águilas, acompañemos este sábado en un homenaje especial a una leyenda americanista. Este sábado no solo volvemos al Estadio Banorte… volvemos a nuestra historia, a nuestra gente, a lo que nos hizo grandes”, escribió el cuadro de Coapa en una publicación en sus redes sociales.

El Estadio Azteca empezó a construirse en 1962, pero no fue hasta el 29 de mayo de 1966 que se inauguró con el duelo entre el América y el Torino, el primer juego en la rica historia del Coloso de Santa Úrsula, que será próximamente tres veces mundialista.

Arlindo Dos Santos tuvo la suerte de ser el primer jugador en marcar en el mítico inmueble. Fue a los 10 minutos del primer partido, el jugador sudamericano disparó con fuerza y clavó el balón en el ángulo.

Arlindo dos Santos

Qué escándalo armó la hinchada del Botafogo, qué no querían que se fuera su estrella.

Al final llego al Club América

🦅⚽🍻 pic.twitter.com/jWfl7gf9i0 — Gato de Tlalpan ®️ 🏆²⁰ (@CFACentroUnion) November 3, 2023

Dos Santos, también conocido como Memín, no solo marcó el primer tanto en el Azteca, también fue parte del América que ganó el primer título de liga en la era profesional del futbol mexicano para el club en la Temporada 1965-1966.

Arlindo dos Santos fue uno de los integrantes de la plantilla del América que puso fin a una racha de 38 años de sequía en el equipo, que no se proclamaba campeón desde la Campaña 1927-1928.

La construcción del Estadio Azteca, entre otros motivos, formó parte de un ambicioso proyecto para que México fuera sede de la Copa del Mundo 1970 y funcionó. Este sábado, después de su cuarta reinauguración, abre sus puertas en la Liga MX en el Clausura 2026.

El inmueble inmueble se convertirá en el primer estadio en la historia en tener tres inauguraciones de una Copa del Mundo de la FIFA, cuando se celebre el México vs Sudáfrica. Un año importante, pues se conmemora su 60 aniversario con una remodelación.

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