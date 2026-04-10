¿Cuándo fue la última vez que América perdió sus tres clásicos en un mismo torneo?

El América ya perdió sus clásicos ante Chivas y Pumas en el Clausura 2026.

El América no pierde sus tres clásicos desde el Torneo Apertura 2011. Las Águilas quieren evitar que dicha situación ocurra por primera vez en 15 años, y para ello deben vencer o empatar contra el Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine ya fue derrotado por Chivas y Pumas en la fase regular del Clausura 2026. Los de Coapa sucumbieron por pizarra de 1-0 en ambos cotejos.

Así fue la última vez que América perdió sus tres clásicos

Pumas fue el primer verdugo del América en los clásicos del Apertura 2011. Luis Fuentes hizo el único gol con el que los felinos vencieron 1-0 a los azulcremas en el Estadio Universitario.

El segundo clásico que perdieron las Águilas en aquel torneo fue contra las Chivas, ante las que cayeron 3-1 en a cancha del Estadio Azteca.

En aquel Apertura 2011, el América enfrentó al Cruz Azul en la última jornada del campeonato. Ya eliminados, los azulcremas perdieron por pizarra de 3-1 a manos de La Máquina en el Estadio Azul, actualmente llamado Estadio Ciudad de los Deportes.

Carlos Reinoso era el entrenador de los de Coapa en aquella campaña, pero fue cesado por el mal paso del club y en su lugar llegó otra leyenda de la institución, Alfredo Tena, quien no pudo componer el rumbo.

Cruz Azul le quiere repetir la dosis al América

El Cruz Azul quiere vencer por segundo torneo consecutivo al América, luego de que en el pasado Apertura 2025 se impuso 2-1 a los de Coapa en el clásico joven.

Gabriel Fernández y Nacho Rivero fueron los autores de los goles del equipo cementero en el clásico joven de la Jornada 13 del Apertura 2025, mismo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El uruguayo Brian Rodríguez descontó por el América en el encuentro más reciente entre las Águilas y el Cruz Azul, que quiere encargarse de que los azulcremas no sumen puntos en ninguno de sus tres clásicos en el Clausura 2026.

EVG