América y Cruz Azul se vuelven a enfrentar en el Azteca tras 23 meses

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El América por fin regresa al Estadio Azteca en busca de volver al camino del éxito en los torneos locales e internacionales que le quedan previo a la Copa del Mundo 2026.

Después de 23 meses, las Águilas volverán a volar en su casa y lo harán en uno de los partidos más importantes de la temporada, contra uno de sus archirrivales y precisamente al último que enfrentó en dicho recinto. La reapertura para el América en el Estadio Azteca será ante el Cruz Azul, este sábado.

La última ocasión que ambos equipos se vieron las caras en el Coloso de Santa Úrsula fue en la final del Clausura 2024; dicho encuentro fue ganado por el América, que a la postre levantaría el título.

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Como ya es costumbre, el tema polémico al lado de los azulcremas no podía faltar, y en aquella ocasión se coronaron tras un penalti de Rotondi a Israel Reyes que para muchos fue inexistente.

El Dato: El miércoles pasado el América aterrizó de emergencia en Miami por problemas con el avión en el que viajaban rumbo a la Ciudad de México. Sólo fue el susto.

Las Águilas regresan al Estadio Azteca con la ilusión de que les devuelva la fortaleza y los haga lucir como uno de los favoritos al título. En estos momentos, los dirigidos por André Jardine no la pasan nada bien y un descuido los podría dejar fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

Recordar la última ocasión en la que los azulcremas vivieron un partido en el Coloso de Santa Úrsula es remontarse a un equipo ganador y siempre serios candidatos al título. Prácticamente la mitad de la plantilla de esos tiempos a la de ahora no es la misma, y la afición azulcrema se empieza a cansar de ver los malos resultados de su equipo; pero ahora, en casa, reciben al Cruz Azul y el próximo martes al Nashville de la MLS en la Concacaf.

Por su parte, Cruz Azul sigue sin un lugar fijo para jugar de local. Decidió irse a Ciudad Universitaria, y al final no lo dejaron quedarse; ahora milita en el Estadio Cuauhtémoc, pero Nicolás Larcamón, su entrenador, ya declaró que lo ideal sería que no salieran de la Ciudad de México, pues los traslados son muy cansados y lo mejor sería encontrar un inmueble que sea sencillo llegar para ellos y su afición. Aún no se hace oficial cuándo regresará La Máquina, pero todo apunta a que sea lo antes posible y jueguen en el Banorte.

18 puntos tiene el América en la actual campaña de Liga MX

“Nuestro deseo siempre ha sido establecernos en la Ciudad de México. Hemos encontrado la mejor solución logística para jugar en Puebla; es una cancha que quiero muchísimo y que ha mejorado respecto al inicio. Sin embargo, mi postura es clara: queremos quedarnos aquí. Los traslados impactan y el estar en la capital nos acercaría más a los aficionados, para que apoyen al equipo sin tanto gasto ni esfuerzo”, comentó el DT argentino.

Un triunfo de los cementeros los metería a la Liguilla del Clausura 2026.

Hay que recordar que el Estadio Azteca cambió de nombre y ahora es conocido como el Estadio Banorte, pero durante el Mundial de Futbol en 2026 se le llamará Estadio Ciudad de México, ya que la FIFA prohíbe que las marcas que no están afiliadas con ella tengan alguna participación especial.

Otro de los partidos atractivos del fin de semana es el que disputarán Tigres y Chivas. El Rebaño es el primer y único clasificado a la Liguilla hasta el momento. Los pupilos de Gabriel Milito buscan cerrar de líderes para disputar todos los encuentros de vuelta en su casa y tener el poder de sus fanáticos.

Tigres viene de un triunfo en la Concachampions, pero le costó mucho trabajo derrotar al Seattle Sounders. Los de la UANL viven muchos altibajos a lo largo de la temporada; aún así, la calificación a la Fiesta Grande depende de ellos.