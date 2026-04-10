Estrella de Cruz Azul alza la voz y manda mensaje para Nicolás Larcamón antes de enfrentar al América

Este sábado Cruz Azul enfrenta al América en un duelo donde se juegan más de tres puntos y de cara al Clásico Joven el mediocampista Erik Lira demostró que los jugadores de La Máquina se encuentran comprometidos con el proyecto del entrenador Nicolás Larcamón.

“A muerte con Larcamón. Desde el día uno estamos con él y Cruz Azul es tan grande que siempre buscan cómo desestabilizarnos y eso habla de que es un equipo grande, en el cual hay exigencia y los primeros en saberlo somos nosotros”, dijo en ESPN.

Lira, jugador de la Selección Mexicana y capitán de Cruz Azul, asegura que a pesar del mal momento que vive el club con cinco duelos sin ganar, la gente busca desestabilizar a los celestes, por lo que deben concentrarse en estar unidos como equipo.

“Sabemos la exigencia y que lo único que hay afuera es más grande que cualquier otra cosa. Entonces eso nos asocia a nosotros a cerrar filas, a estar mentalizados en lo nuestro”, indicó el canterano de los Pumas, quien no ocultó que hay baches en el nivel, pero confía en que aprenderán de sus errores.

“Si bien sabemos que va a habrá tropiezos, creemos que es parte del proceso, nos hace cada vez aprender, nos hace cada vez más fuertes para los partidos decisivos, tener el temple y lo que somos nosotros para afrontar el partido como se debe”, apuntó.

Sobre el juego ante el América en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Erik Lira no se atrevió a dar un pronóstico, pero adelantó que los Clásicos siempre son juegos atractivos y que se viven en otra intensidad.

“No, el favorito eso lo ponen ustedes. Nosotros vamos a afrontar el partido con la seriedad que se debe. Sabemos que América siempre son partidos muy lindos porque por ahí, como dices, por ahí te esperan o no, pero siempre es del tú a tú y es yo golpeo, tú me golpeas y eso a nosotros nos encanta, nos encanta que los partidos sean así y esperamos por ahí muy lindo partido del sábado”, agregó.

Lira, quien puede jugar de mediocampista de contención o central, explicó que para ellos no hay mal momento en la Liga MX ni en la Concachampions, pese a que no ganan desde los octavos de final de ida de Concacaf ante Monterrey el pasado 10 de marzo.

“Donde hay que demostrar es ahora, donde por ahí ustedes creo que nos tienen como en un mal momento, pero no estamos en un mal momento, ¿por qué es un mal momento si vamos en segundo lugar?“, comentó.

En el último juego La Máquina perdió 3-0 ante Los Angeles Football Club en la primera parte de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

“Estamos en cuartos de final (en Concacaf) y ahora nos enfrentamos a un momento complicado, sí, pero estoy convencido de que podemos dar la vuelta si bien estamos al caer en por ciento todos y eso depende solamente de nosotros”, terminó.

aar