Sí habrá estacionamiento en el Azteca para el América vs Cruz Azul, pero cuesta más que el boleto; conoce el exorbitante precio

El juego entre América y Cruz Azul en el Azteca sí tendrá estacionamiento

El futbol de la Liga MX regresa al Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Banorte, este sábado 11 de abril con el duelo entre el Club América y Cruz Azul, duelo que genera polémica no solo por lo que pasará dentro de la cancha, sino por el alto costo que tendrá el estacionamiento.

El remodelado Estadio Azteca abrió sus puertas el pasado 28 de marzo con el juego entre México y Portugal. En este duelo no se tuvo estacionamiento, pero en el Clásico Joven sí habrá y su precio es de 1,139.20 pesos mexicanos, mientras que la entrada más accesible está en 683.52 pesos.

El estacionamiento del Coloso de Santa Úrsula se habilitará de manera gratuita para los palcohabientes, pero para los demás se debe contratar en la página de Fanki, la nueva boletera del América y donde se vendieron las entradas de la apertura del inmueble.

En el servicio se puede comprar el Estacionamiento General, que está reservado a una espacio por persona. Esta medida ha sido criticada por los aficionados, sumado al alto valor que tienen las entradas.

🔥 ¡El próximo gran encuentro! ⚽

🆚 Club América vs Cruz Azul

📅 11 de abril

🕘 21:00 h

Los esperamos en el Estadio Banorte ❤️ 💛💙 pic.twitter.com/dgCG4LqaPk — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) April 7, 2026

Los boletos generales para ver el América vs Cruz Azul cuestan 683.52 pesos. La zona 100 plus va desde los 2,278.40, la Premium A Tunnel Club desde 7,974.40, Premium B Super Sears desde 6,835.20 y la Premium A Charisman’s Club desde 9,133.60.

El último partido oficial que el América jugó en el ahora llamado Estadio Banorte fue el 26 de mayo de 2024, en la final del Clausura 2024 de la Liga MX, en donde los de Coapa levantaron el título 15 de su historias tras vencer a La Máquina.

Cuando el América choque ante el Cruz Azul el próximo 11 de abril a las 21:00 horas, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, serán exactamente dos meses antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

El cuadro de Coapa tendrá al menos tres partidos más en su remodelada casa, pues después enfrenta al Nashville por la Concacaf Champions Cup, así como al Toluca y Atlas en el cierre del torneo regular de la Liga MX. En Liguilla jugaría al menos un cotejo de cuartos de final.

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