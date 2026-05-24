Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: Sigue en directo la final del Clausura 2026 de la Liga MX GRATIS

El Estadio Olímpico Universitario abre sus puertas para la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, que luego de empatar 0-0 en la ida se encuentran ante las puertas de sumar un nuevo título en su palmarés. En La Razón te llevaremos las mejores acciones para que no te pierdas de nada.

El Club Universidad busca su octavo campeonato y el primero en 15 años, pues la última vez que lo ganaron fue en mayo de 2011, cuando vencieron en la final de la Liga MX a Monarcas Morelia. Desde entonces los auriazules suman dos derrotas al hilo en duelos por el título.

Por su parte, La Máquina quiere la décima estrella en su escudo, luego de romper en 2021 una racha de más de dos décadas sin trofeo. En su última vez en una final los cementeros cayeron ante el América.

¡LLEGÓ EL DÍA, HOY LO DEJO TODO Y ME VOY A VER A PUMAS! 🤩



¡CON GARRA, EN CASA Y CON NUESTRA GENTE... JUNT8S! ⚽️👊



¿ Y SI SÍ? 🐾#Junt8sPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/jhabWeH8Qa — PUMAS (@PumasMX) May 24, 2026

Posibles alineaciones de Pumas y Cruz Azul para la final de la Liga MX

Pumas: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho

Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Amaury García, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Christian Ebere

Así fue la final de ida entre Pumas y Cruz Azul

El Estadio Ciudad de los Deportes recibió un partido de local del Cruz Azul por primera vez en el Clausura 2026 y fue la final de ida ante los Pumas, compromiso que terminó 0-0 tras los 90 minutos. Keylor Navas fue factor para que los universitarios no recibieran gol en el inicio de esta historia.

Aunque los celestes fueron superiores y tuvieron el control del balón, no pudieron romper el cero. En la primera parte tuvieron un par de disparos, uno muy peligroso de José Paradela que Navas sacó con una atajada monumental. El tico también salvó un tiro de Agustín Palavecino.

El Club Universidad por poco se lleva el partido en su único remate al arco. Una jugada de combinación entre Adalberto Carrasquilla y Robert Morales dejó al delantero paraguayo delante del arco de Kevin Mier. La Pantera disparó con potencia y el balón pegó en el travesaño.

¡Junt8s con #GarraYEntrega Pumas! 🐾@DHLMex trae para ti la información de la Final de vuelta en el EOU. 👊



🆚 | @CruzAzul

🏟️ | EOU

🕰️ | 19:00

📅 | Domingo 24 de mayo

📺 | Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/ssABNuxUET — PUMAS (@PumasMX) May 24, 2026

Pumas y Cruz Azul disputan tercera final en la Liga MX

Aunque son equipos que viven en la misma ciudad y que se han enfrentado muchas veces en la fase regular y en la Liguilla, este Torneo Clausura 2026 Pumas y Cruz Azul se verán las caras por tercera vez en una final.

Han pasado 45 años de la última vez que felinos y cementeros se midieron por el título. El balance es de una conquista para cada uno. El que se corone en Ciudad Universitaria tendrá la serie a su favor.

Escuchar un ¡#GOYA!, presenciar un gol, ver jugar @PumasMX..., ¿cuál es tu mejor recuerdo en el #EOU 💙💛?



Compártenos tu anécdota y tu foto favorita 👇. pic.twitter.com/3dyaJ1eeGQ — UNAM (@UNAM_MX) May 23, 2026

La primera vez que Pumas y Cruz Azul se encontraron en una final fue en la campaña 1978-79. Luego de un empate sin goles en la casa de los universitarios, todo se definió en la vuelta. Los cementeros ganaron por 2-0 con goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado, siendo el séptimo título de la institución.

Para la Temporada 1980-81 se volvieron a ver las caras por el título del futbol mexicano. Cruz Azul se impuso en la ida en el Azteca con gol de Adrián Camacho, pero la vuelta en CU fue una auténtica locura.

En una de las veces que más lleno se ha visto la casa de los Pumas, el equipo felino remontó y con goles de Hugo Sánchez, Tuca Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López se llevaron la final por 4-2, con descuento de Rafael Toribio. El Club Universidad sumó su segunda estrella en la historia, en el que fue el último partido de Hugo con los auriazules.

aar