Pumas vs Cruz Azul: Las posibles alineaciones de la gran final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de empatar sin goles en el primer capítulo el Cruz Azul y Pumas se enfrenten en la vuelta de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde los equipos capitalinos se dice saldrán con lo mejor posible en su 11 inicial para el cotejo en el Estadio Olímpico Universitario.

En el primer choque los felinos salieron con un plan de juego defensivo, el cual les funcionó y mantuvieron el cero en su portería. Todo quedó abierto para el cotejo de vuelta en CU, en donde el campeón de definirá en 90 minutos o más, si es que la igualdad resiste.

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Con alegría, mucha actitud y humildad, estamos listos para encarar la Gran Final del torneo. 👊✅#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/5X5jzqCJZ9 — PUMAS (@PumasMX) May 23, 2026

Posible 11 de Cruz Azul y Pumas en la final de ida

Pumas: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Robert Morales, Juninho

Cruz Azul: Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Amaury García, José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Christian Ebere

Dudas en la final del Pumas vs Cruz Azul

Pumas no tiene un plantel tan profundo a diferencia de su rival, por lo que la duda es si Efraín Juárez saldrá con todo su arsenal ofensivo de inicio. De entrada se espera que el mediocampista Adalberto Carrasquilla juegue en lugar de Santiago Trigos.

Recuperando energías, porque quedan 90 minutos por disputarse. 🔋🐾

La serie se define en el Olímpico Universitario👊#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/GSHLG0Pe32 — PUMAS (@PumasMX) May 22, 2026

Además, se dice estaría jugando con si doble punta, Robert Morales y Juninho, aunque el futbolista brasileño ya no aguanta los 90 minutos y para el 60′ se le considerablemente cansado. El Club Universidad resiente la convocatoria de Guillermo Martínez a la Selección Mexicana.

Del lado del Cruz Azul la cosa es diferente, pues tiene más fondo en la banca y en los días previos se ha visto entrenando al delantero Nicolás Ibáñez y tienen también como opción a Gabriel El Toro Fernández. Aunque el titular parece ser Christian Ebere.

Pumas y Cruz Azul definen por tercera vez al campeón

Pumas y Cruz Azul se enfrentan por tercera ocasión en una final de Liga MX, luego de sus cruces en las definiciones de las Temporadas 1978-1979 y 1980-1981, con saldo a favor de una por equipo.

La Máquina se impuso en la primera de ellas por marcador global de 2-0, pero los auriazules cobraron revancha dos años más tarde con un 4-2 después de 180 minutos, con lo que de paso impidieron un segundo tricampeonato de los de La Noria.

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