¡Confirmado! Figura de Pumas sufre preocupante lesión de cara a la final de vuelta contra Cruz Azul

Jugadores de Pumas tras el 0-0 ante Cruz Azul en la final de ida del Clausura 2026.

El portero de Pumas, Keylor Navas, será sometido a una intervención quirúrgica debido a una lesión en el tobillo, molestia que le impide entrenar como debería, de cara a la final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX ante Cruz Azul. Sin embargo, no está en riesgo su participación en el partido.

Ignacio Hierro, quien fue director deportivo de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de Futbol, dio a conocer en Fox Sports que el cancerbero de los auriazules será operado una vez que concluya el campeonato del futbol mexicano.

“Tiene una molestia en el tobillo que lo limita y me parece que se va a operar acabando el torneo, tiene digamos, una molestia crónica”, señaló Ignacio Hierro respecto a la situación de Keylor Navas.

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Keylor Navas, clave en la final de ida entre Pumas y Cruz Azul

Keylor Navas fue factor fundamental para que Pumas saliera con vida de la final de ida del Clausura 2026 contra Cruz Azul.

Con sus oportunas intervenciones, el guardameta costarricense impidió la caída de su marco y fue clave para el empate sin goles entre celestes y universitarios en el duelo celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La afición de Pumas espera que Keylor Navas vuelva a tener una destacada actuación en la final de vuelta del Clausura 2026, en la que los del Pedregal serán locales ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria.

La atajada de Keylor Navas a Paradela es de Clase Mundial. que pedazo de atajada hizo el costarricense



Por algo jugó en el Real Madrid pic.twitter.com/0WsHlEToWW — Hugol ^^ (@Hugol343) May 22, 2026

¿Cuántos goles ha recibido Keylor Navas con Pumas?

El costarricense Keylor Navas ha recibido 51 goles en 41 partidos oficiales que ha disputado con Pumas desde su llegada al club en julio del 2025.

La mayor parte de esas anotaciones han sido en encuentros de Liga MX, pues el centroamericano solamente ha jugado dos duelos de Leagues Cup y otro par de la Concacaf Champions Cup.

Keylor Navas ha sido pieza clave para que en el Clausura 2026 los Pumas afronten su primera final de Liga MX desde el Torneo Guard1anes 2020. Los felinos disputan la serie por el título ante Cruz Azul con la misión de poner fin a una sequía de 15 años.

EVG