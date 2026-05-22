Pumas y la alineación de lujo que utilizaron la última vez que fueron campeones de Liga MX

La última vez que Pumas fue campeón fue en el Clausura 2011.

Pumas disputará una nueva final del futbol mexicano ante el Cruz Azul, en busca de romper una sequía de 15 años sin levantar el título del futbol mexicano y aquí repasamos la alineación con la que los auriazules ganaron su último campeonato en 2011. Hay una exfigura del América en el once inicial.

En aquella ocasión la final se disputó un 22 de mayo de 2011 y los de la UNAM se vieron las caras con Monarcas Morelia, el marcador global terminó 3-2 a favor de los auriazules para coronarse por séptima ocasión en su historia.

Se jugó la primera parte de esta Final, nos vemos en C.U. este domingo para cerrar con broche de oro💪⚽️😍



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La alineación con la que Pumas salió campeón de la Liga MX por última vez

Guillermo Vázquez es el último entrenador en la historia de Pumas que logró conseguir el título con los Universitarios y el entrenador mexicano mandó una alineación titular repleto de leyendas y figuras de la escuadra auriazul.

PORTERO: Alejandro “Pikolin” Palacios.

DEFENSAS: Luis Fuentes, Marco Antonio Palacios, Darío Verón y Efraín Velarde.

MEDIOS: Israel Castro, Leandro Augusto, David Cabrera y Javier Cortés.

DELANTEROS: Juan Francisco Palencia y Dante López.

Varias figuras como Paco Palencia, Luis Fuentes o ‘El Pikolin’ Palacios ya están retirados del futbol mexicano, pero fueron los que le dieron su última estrella a los Pumas y ahora el Club Universidad tiene la oportunidad de darle una nueva alegría a su afición.

Se termina el encuentro en el CD. de los Deportes

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Pumas está a 90 minutos de volver a ser campeón de la Liga MX

Los Pumas lograron meterse a la final del Clausura 2026 para enfrentarse al Cruz Azul y definir al nuevo mandamás del futbol mexicano. Ambos clubes llevan un tiempo sin poder levantar el cetro y llevarlo a sus vitrinas.

Efraín Juárez llegó a los Pumas y recuperó el ADN del Club Universidad para llevarlos al partido por el título de la Liga MX. El técnico mexicano ha demostrado su amor por la institución y que logró formar un equipo que está cerca de levantar el cetro.

El conjunto auriazul está a 90 minutos de salir campeón de la Liga MX después de 15 años y la afición se ha mostrado ilusionada en volver a tocar la gloria del futbol mexicano.

DCO