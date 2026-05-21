Final Cruz Azul vs Pumas: La polémica se hace presente en el partido en menos de 30 minutos

El Cruz Azul y los Pumas están disputando la final del Clausura 2026. En el primer episodio de esta historia, la polémica ya se hizo presente en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y la afición de La Máquina deja ver su enojo en las redes sociales por la pena máxima que fue anulada.

Charly Rodríguez cayó en el área tras un supuesto contacto de Álvaro Angulo; el árbitro central marcó el penalti para los celestes, pero tras la revisión en el monitor del VAR, el juez central marcó un fuera de lugar del mediocampista mexicano y la afición en el estadio comenzó a silbar por la decisión.

Ya le robaron un penalti a Cruz Azul

Esto no es fuera de lugar,

el balón proviene de un jugador de pumas.🙄



Pero no fuera el américa verdad??😏

Cruz Azul 0-0 Pumas#FinalBotanera #LigaMx pic.twitter.com/5A2WKCdd0h — ♌️Leo |🍀🎲👁️ (@artaud_22) May 22, 2026

Rubén Duarte pudo ser expulsado del partido en el primer tiempo

Otra de las jugadas polémicas en el compromiso se dio minutos antes del penal anulado para el Cruz Azul por una falta de Álvaro Angulo sobre Charly Rodríguez. La acción fue de Rubén Duarte, que se salvó de ver la tarjeta roja en el primer tiempo del compromiso de ida.

El defensa de los auriazules alzó la pierna para despejar el balón, pero terminó poniendo los tachos de su botín en la pierna de José Paradela. En ese momento, los jugadores del Cruz Azul empujaron y se hicieron de palabras con los universitarios, pero todo quedó en un tiro libre indirecto para los Pumas.

El equipo de Efraín Juárez pudo quedarse con un jugador menos en el partido de ida y con más de 75 minutos por disputarse en el compromiso, además de que se salvaron de un penalti que los pudo poner abajo en el marcador.

La entrada de Ruben Duarte a Paradela. Debió esto ser roja? 😦 pic.twitter.com/mgHiNMDiye — Hugol ^^ (@Hugol343) May 22, 2026

Cruz Azul y Pumas buscan romper sequías sin ser campeones

La final de la Liga MX enfrenta al Cruz Azul y los Pumas para definir al nuevo campeón del futbol mexicano, aunque las dos instituciones buscan romper una sequía sin ser campeones, pero los universitarios son los que más tiempo llevan sin levantar el título.

Los celestes se coronaron por última vez el 30 de mayo de 2021, cuando derrotaron en la final a Santos Laguna con Juan Reynoso como su estratega, rompiendo una sequía de más de 23 años sin salir campeones.

Por su parte, los Pumas no abren su vitrina desde el Clausura 2011; en aquella ocasión derrotaron al Monarcas Morelia en la serie por el título y los dirigidos por Memo Vázquez lograron su séptima estrella.

DCO