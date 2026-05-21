El campeón de la NASCAR Cup Series, Kyle Busch, murió este 21 de mayo a los 41 años de edad. El deceso fue anunciado por NASCAR a través de un comunicado que causó conmoción en el mundo del automovilismo.

“En nombre de la familia Busch, de todos en Richard Childress Racing y de toda la NASCAR, estamos devastados al anunciar el arrepentido y trágico fallecimiento de Kyle Busch“, se dio a conocer en el comunicado.

¿De qué murió Kyle Busch?

De acuerdo con la información, se reveló que el piloto de NASCAR Kyle Busch murió a causa de una grave enfermedad, sin embargo, por el momento se desconoce de cuál se trata. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles de la causa de muerte.

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Busch había sido hospitalizado debido a dicha enfermedad y tras ingresar al nosocomio fue que falleció.

NASCAR le dedicó unas emotivas palabras para honrar su memoria y también para enviar condolencias a la familia.

“Toda nuestra familia de la NASCAR tiene el corazón roto por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que surgen una vez cada generación. Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y sentía un profundo aprecio tanto por el deporte como por los aficionados", se lee en el mensaje.

¿Quién era Kyle Busch?

Kyle Busch nació el 2 de mayo de 1985 en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Fue considerado uno de los más exitosos y dominantes en la historia moderna de NASCAR.

Kyle Busch en una foto de archivo de 2014 ı Foto: AP

Su acercamiento y gusto por las carreras no fueron casualidad, ya que su hermano mayor, Kurt Busch, fue campeón de la Cup Series en 2004.

Kyle debutó en NASCAR a los 16 años en la Truck Series en 2001 y rápidamente subió de categoría. Corrió para equipos como Roush Racing, Hendrick Motorsports en el periodo de 2003-2007, Joe Gibbs Racing para la época de 2008-2022/2023 y, en sus últimos años, para Richard Childress Racing.

Fue dos veces campeón de la NASCAR Cup Series: 2015 y 2019 con Joe Gibbs Racing. Y tiene un récord histórico, pues es el piloto con más victorias totales en las tres series nacionales de NASCAR con alrededor de 234 victorias.

Aunque destacó por ser un reconocido piloto de su vida personal se sabía que estuvo casado con Samantha Sarcinella desde 2010 y tuvieron dos hijos: Brexton y Lennix.

Vivían en el área de Lake Norman, Carolina del Norte. Kyle era activo en obras de caridad a través de la Kyle Busch Foundation.