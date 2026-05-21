Joel Huiqui se deja la vida para que Cruz Azul gane la décima Liga MX ante Pumas

Joel Huiqui en el Día de Medios de la Gran Final de la Liga MX

Cruz Azul se encuentra en una nueva final del futbol mexicano y la meta dentro de la institución cementera es ganar la décima. El compromiso del entrenador de La Máquina Joel Huiqui es tal que aseguró en el Día de Medios que está dispuesto a dejar la vida para obtener el título.

“La liguilla no está muertinha. El otro día lo dije con mis muchachos. Yo les compartía en la jornada 17, que la noche anterior me acosté, puse la cabeza en la almohada y dije: ‘esto va en serio’. El mensaje siempre ha sido del corazón, eso me lo enseñó el club, ahí aprendí a comer, hablar, a ser un buen hijo y esposo, estoy dando la vida para que el club tenga la décima”, comentó el estratega celeste en conferencia de prensa previo a la final.

DÍA DE MEDIOS ✅



Listos para la Gran Final del Futbol Mexicano. 🚂💙 pic.twitter.com/blbkdkrvC4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 21, 2026

Entrenador de Cruz Azul ve rivalidad sana con Pumas

En los últimos años los partidos entre Pumas y Cruz Azul se han convertido en una gran rivalidad, tanto que los aficionados ya han acuñado el nombre de Clásico de la Obsesión por la enemistad que hay entre los seguidores de ambos clubes. Al respecto, Joel Huiqui dijo que los choques ante los felinos siempre son buenos partidos.

“Es una rivalidad sana. Deportivamente los juegos con Universidad son muy intensos. Será un partido increíble. Disputar una final con dos técnicos mexicanos es orgullo, no es rivalidad, es competencia. Hay que ganarlas legalmente, enfrentar a Pumas es un orgullo”, apuntó el estratega.

Joel tomó al Cruz Azul en la última jornada de la temporada regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Lo hizo luego de la abrupta salida de Nicolás Larcamón y aunque hubo dudas, el joven estratega mexicano no ha perdido al mando del primer equipo y ahora los tiene a 180 minutos de un nuevo campeonato, pero se restó mérito para dárselo a sus futbolistas.

▶ #Video | “La Liguilla no está muertinha”

Joel Huiqui llena de elogios a sus jugadores y revela que “va en serio” el dirigir a Cruz Azul



“Yo crecí en Cruz Azul. Me enseñaron a ser una buena persona, un buen hermano, un buen hijo y un buen esposo. Hoy le debo todo al club y… pic.twitter.com/VNlnLvV3Yv — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 21, 2026

“Pasó todo tan rápido, el mérito es cien por ciento de los jugadores. La estoy pasando un momento increíble, es un sueño disputar la final. Estamos conscientes de las finales perdidas y vamos a lucharla. Están muy contentos por la oportunidad, hemos tenido un pasado importante, los golpes que ha recibido el equipo, hemos llegado a finales y durante este año no hemos concretado”, comentó.

Pumas y Cruz Azul inician con las hostilidades en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México con la final de ida del futbol mexicano. La vuelta se realiza el domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario.

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