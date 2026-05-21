Cruz Azul vs Pumas: A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul y Pumas se miden en la ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Llegó la hora de vivir el primer capítulo de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. HOY, jueves 21 de mayo, el Estadio Ciudad de los Deportes abre sus puertas para la final de ida entre Cruz Azul y Pumas.

Por tercera vez en la historia La Máquina y los Universitarios se enfrentan en la definición del título. Los cementeros van por la décima estrella, mientras que los felinos por la octava corona y la primera en 15 años, pues desde 2011 no ganan la liga.

LLEGÓ LA IDA DE LA GRAN FINAL DEL FUTBOL MEXICANO. 😍🔥



JUNTOS POR LA VENTAJA EN LA IDA.



¡VAMOS, CRUZ AZUL! 💙 pic.twitter.com/u4zQ2O8lRa — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 21, 2026

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Pumas, final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX?

La final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas inicia este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Se podrá ver por la señal de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el Canal de Youtube de Miguel Layún.

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Día: 21 de mayo

Hora: 20:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el Canal de Youtube de Miguel Layún

DÍA DE MEDIOS ✅



Listos para la Gran Final del Futbol Mexicano. 🚂💙 pic.twitter.com/blbkdkrvC4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 21, 2026

Tercera final entre Pumas y Cruz Azul en la Liga MX

Aunque son equipos que viven en la misma ciudad y que se han enfrentado muchas veces en la fase regular y en la Liguilla, este Torneo Clausura 2026 Pumas y Cruz Azul se verán las caras por tercera vez en una final.

Han pasado 45 años de la última vez que felinos y cementeros se midieron por el título. El balance es de una conquista para cada uno. El que se corone en Ciudad Universitaria tendrá la serie a su favor.

La primera vez que Pumas y Cruz Azul se encontraron en una final fue en la campaña 1978-79. Luego de un empate sin goles en la casa de los universitarios, todo se definió en la vuelta. Los cementeros ganaron por 2-0 con goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado, siendo el séptimo título de la institución.

NUESTRO RIVAL EN LA GRAN FINAL.



VAMOS JUNTOS POR LA DÉCIMA. pic.twitter.com/r3om17NIX1 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

Para la Temporada 1980-81 se volvieron a ver las caras por el título del futbol mexicano. Cruz Azul se impuso en la ida en el Azteca con gol de Adrián Camacho, pero la vuelta en CU fue una auténtica locura.

En una de las veces que más lleno se ha visto la casa de los Pumas, el equipo felino remontó y con goles de Hugo Sánchez, Tuca Ferretti, Manuel Manzo y Enrique López se llevaron la final por 4-2, con descuento de Rafael Toribio. El Club Universidad sumó su segunda estrella en la historia, en el que fue el último partido de Hugo con los auriazules.

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