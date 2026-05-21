Efraín Juárez con hábitos y trabajo tiene a Pumas en la Final de la Liga MX “dignamente”

Efraín Juárez en el Día de Medios de la Final de la Liga MX

En el Día de Medios de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el entrenador mexicano Efraín Juárez aseguró que desde el día cero del semestre él y su equipo de prometieron llegar hasta la última semana. Con trabajo, convencimiento y hábitos el cuadro felino está “en la final dignamente”.

“Hablaba con los muchachos, nos habíamos prometido llegar a la última semana que quiere decir que llegaste a la final, en Acapulco (en pretemporada) el objetivo es llegar a la última semana, 24 de mayo, en ese momento la gente no creía, pero el trabajo siempre estuvo. Trabajamos día y noche, la pretemporada fue exhausta para el cuerpo técnico y jugadores y todo lo que se ha trabajado se da la recompensa", dijo ‘Efra’.

🎙️ ¡VIVIMOS EL DÍA DE MEDIOS! 🐾



Con la mente puesta en la Final de Ida de la Liga BBVA MX, se llevaron a cabo conferencias de prensa, con nuestro director técnico Efraín Juárez, y nuestros jugadores, Álvaro Angulo, Jordan Carrillo y Nathan Silva, en donde compartieron sus… pic.twitter.com/I8hNXVJkYy — PUMAS (@PumasMX) May 21, 2026

Pumas regresó a una final de la Liga MX luego de casi seis años y la meta es romper una racha de 15 años sin campeonato. Deben vencer al Cruz Azul en una final que cierra en Ciudad Universitaria, con una añadido extra de ser una final con dos técnicos mexicanos.

“Lo dije terminando el partido ante Pachuca, hoy todo México debe estar ilusionado porque al principio éramos cuatro técnicos mexicanos. Nos hace mucha ilusión que dos técnicos jóvenes con la misma ilusión. Joel (Huiqui) trabajarán para salir con el campeonato y viceversa. Hay que disfrutarlo y no pasa seguido en el país”, indicó.

Para el estratega nada es casualidad, es causalidad, pues día a día trabaja en el Pedregal para crear hábitos que creen una cultura futbolística. “No creo en las casualidades. Creo en el trabajo y las causalidades, porque tú tienes que encauzar todo y eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, en la final”.

Efraín Juárez quiere darle a Pumas su primera Liga MX desde el Clausura 2011. ı Foto: Reuters

Pumas finalista “dignamente”

Luego de ser el mejor equipo de la fase regular (líder general, más goles anotados, menos goles permitidos) el Club Universidad se encuentra a 180 minutos de romper una dura maldición, pero a pesar de ello, el estratega Efraín Juárez consideró que es un equipo gigante.

“Es difícil entrar en esas polémicas, para mí Pumas es un grande por el arraigo y lo que tiene, es un debate difícil de analizarlo solo basado en resultados, en arrastres, en empuje, llenamos estadios, en raiting somos de los mejores y es difícil entrar en ese debate. Somos un equipo gigante y estamos en la final dignamente”, dijo.

Efraín Juárez ha vivido varias finales como jugador y como entrenador. Antes de llegar a Pumas venía de ser campeón como DT en Atlético Nacional de Colombia y ahora buscará ser monarca en el equipo en donde debutó como jugador profesional.

“Espectacular, ojalá tengamos la fortuna y todo lo que trabajamos en el semestre nos dé para ganar. Pondré al equipo, descansaré y veremos que pasa mañana”, comentó.

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