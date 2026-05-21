¡Oficial! Matías Almeyda es nuevo entrenador de Rayados de Monterrey

El Club de Futbol Monterrey hizo oficial en sus redes sociales la llegada del argentino Matías Almeyda como su nuevo entrenador. El Pelado llega por dos años y en los próximos días tomará las riendas del equipo de cara al arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

“Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. ¡Bienvenido al Monterrey, Profe!“, fue el mensaje con el que se dio la bienvenida en redes al entrenador que ya sabe lo que es ser campeón del futbol mexicano.

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

Almeyda cuenta con experiencia como entrenador en ligas y equipos de Argentina, México, Estados Unidos y Europa. Su última experiencia fue en el Sevilla, en donde salió en marzo de este año.

“Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción. Esta combinación de cualidades le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo”, dice.

El Pelado ha tenido buenos momentos en su carrera como entrenador y logrado varios títulos, pero la afición mexicana recuerda mucho su paso por Chivas, en donde ganó todo lo que jugó, incluyendo la última Liga MX de los rojiblancos.

Almeyda regresa a México diez años después

Matías Almeyda llegó a México en 2015. Chivas le dio la confianza y el argentino respondió con creces, pues conquistó la Liga MX en el Torneo Clausura 2017. Dirigió hasta 2018 y en el proceso también ganó dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y la Copa de Campeones de la Concacaf (2018).

Once años después de esa experiencia el sudamericano regresa a México para otro capítulo de su carrera como entrenador. La afición de Rayados espera que Almeyda pueda replicar sus logros en el Rebaño en Monterrey.

El Pelado arrancó su carrera en 2011 y el reto no era menor, pues tomó a River Plate en la ‘B’ y logró el ascenso a Primera División en su primer torneo. Al año siguiente repitió al subir de categoría a Banfield.

Sale de Argentina para dirigir al Club Deportivo Guadalajara y tras su etapa en la Liga MX llegó al San José Earthquakes, de la MLS, y de 2022 al 2025 dirigió al AEK de Atenas, club con el que ganó la Liga y la Copa de Grecia.

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