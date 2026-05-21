“La playera de la Selección se defiende con responsabilidad”

La Selección Mexicana sigue su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en el Centro de Alto Rendimiento los laterales Jorge Sánchez y Mateo Chávez comentaron que representar al país en el torneo es una gran responsabilidad y motivo de orgullo.

“Estar aquí es muy especial, me siento muy a gusto en la selección porque hay un gran grupo, es un gran vestidor.

Las listas y nombres son temas en los que no tomo decisiones. Me pongo a disposición de la selección y el cuerpo técnico decide. Orgulloso que cuenten conmigo”, añadió el Tiloncito Chávez.

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Por su lado, Jorge Sánchez, quien actualmente milita en el PAOK de Atenas, se dijo “contento de estar aquí (en la selección)”, además que busca ayudar a sus compañeros en el lugar que le toque.

“Ya estamos con mucha ilusión y vienen partidos muy importantes, los de preparación, donde te das cuenta de todos los aspectos que tienes que mejorar y esperemos que nos vaya muy bien. Desde que supimos que el mundial sería en casa, es un plus muy grande que la gente esté de nuestro lado, es una ilusión el tener a la familia y a la afición con nosotros, porque si todos nos unimos vamos a hacer un gran mundial”, comentó Sáchez.

El defensor originario de Torreón, Coahuila, se unió al pensamiento de otros jugadores de la Selección Mexicana sobre que su lugar en la Copa del Mundo 2026 no está del todo asegurado, pues aunque milita en Europa eso no le da certeza que estará en convocatoria final de 26 elementos.

“Aún no está nuestro nombre todavía, pero primero Dios voy a disfrutar si está mi nombre y si no, voy a apoyar a mis compañeros desde el lugar donde me toque estar”, explicó el exjugador de Santos y América, entre otros. Sánchez, quien estuvo en Qatar 2022, agregó que ve a este grupo con mucho más recorrido que en otras ocasiones.

“A diferencia del primer mundial, ahora tenemos más experiencia, también los jugadores que vivirán su primera justa vienen con muchas ganas y los que tienen más experiencia ayudan a los jóvenes.

Hay muchas cosas que no se ven, pero nos esforzamos y espero que en este mundial se vean muchos frutos”, argumentó el lateral derecho.

Mateo Chávez igualmente dijo que no se siente seguro en la lista final y que es el pensamiento del resto de la plantilla azteca por la manera en la que trabajan al máximo durante los entrenamientos.

“(Javier Aguirre) Ha sido claro. La lista final es el 1 de junio, faltan 10-11 días, partidos todavía. No me siento seguro. Nadie se siente seguro y se nota en la forma en la que trabajamos y en el hambre que tenemos para estar entre esos 26 jugadores”, indicó.

La lateral izquierda de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 tiene dueño; Jesús Gallardo, quien se apunta para su tercer mundial, pero tiene competencia en Mateo Chávez, quien busca ganarse su puesto en el Tricolor del Vasco Aguirre.

Con 22 años el jugador del AZ Alkmaar de Países Bajos quiere elevar su techo competitivo para desbancar a Gallardo, de quien sólo tiene cosas buenas que decir, pues comentó que día a día aprende del canteranos de los Pumas de la UNAM.

“Jesús es un gran jugador. Mi meta principal es estar en la lista final y después a corto plazo ganarme un lugar en el once titular. Es diferente estar en una lista a ser partícipe del equipo, ser regular y sumar. Puedo sumar mi juego, la intensidad y la energía que meto al equipo”, dijo Chávez ante los medios en el CAR.

A diferencia de Mateo Chávez, quien jugaría por primera vez en un torneo de este nivel, Jorge Sánchez se encuentra ante las puertas de vivir su segunda Copa del Mundo en Norteamérica 2026.

“Lo que nos toca hacer es que, si nos están abucheando, como me ha pasado en su momento, trato de no escuchar o trato de revertir las cosas. Trato de ver qué hacer para no enfocarme tanto en el abucheo y enfocarme solamente en lo que me toca, que es jugar. Creo que eso es lo más importante”, aseveró.