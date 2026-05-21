Alemania convoca a Manuel Neuer para el Mundial 2026; la lista oficial completa

La Selección de Alemania reveló su convocatoria para la Copa del Mundo 2026 y lo que era un secreto a voces se cumplió; el veterano portero Manuel Neuer fue convencido de salir del retiro para el Mundial por el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann.

Neuer, de 40 años, se retiró tras la Eurocopa de 2024, pero Nagelsmann lo incluyó el jueves en su lista de 26 jugadores para el próximo torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Su inclusión supone un paso atrás para Oliver Baumman, el guardameta de Hoffenheim, a quien se le había asegurado que sería el titulares hasta que en las últimas semanas surgieron reportes de que Nagelsmann estaba pensando en el regreso de Neuer. Hasta la semana pasada, Baumann decía que su “entendimiento actual” era que sería el portero titular en el Mundial.

“Le dijimos a Oli en marzo que teníamos una reunión con Manu”, señaló Nagelsmann, quien reconoció que el regreso de Neuer fue “un golpe” para Baumann, de 35 años.

“Pido comprensión porque no puedo entrar en cada detalle de las conversaciones. Intento explicar mucho y llevar a la gente conmigo. A veces lo logro peor, otras mejor. ... Desde el punto de vista de Oli, sin duda hay margen de mejora”, respondió Nagelsmann sobre la comunicación con los jugadores.

Baumann ha demostrado en más de 500 apariciones en la Bundesliga que es un jugador de equipo, y es poco probable que cualquier decepción personal tenga algún impacto en las posibilidades de éxito de Alemania.

Marc-André ter Stegen, portero del Barcelona, era señalado como el sucesor natural de Neuer, pero ha sufrido con las lesiones y apenas disputó dos partidos con el Girona tras incorporarse al club cedido en enero.

Baumann ha jugado 11 partidos con Alemania, frente a los 124 de Neuer, cuyo último encuentro fue en los cuartos de final de la Euro 2024 organizada por Alemania, una derrota 2-1 en la prórroga ante la eventual campeona España.

La presión para incluir a Neuer en la convocatoria se hizo más fuerte después de que ofreciera algunas actuaciones sobresalientes con el Bayern Múnich, en particular contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.

La única preocupación son las lesiones recurrentes. Neuer salió temprano en el último partido de la temporada de Bundesliga del Bayern y el club indicó el domingo que “debe tomarse un descanso por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda”. No estaba claro si Neuer podría jugar la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart el sábado.

Convocatoria completa de Alemania para la Copa del Mundo 2026

Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

Defensores: Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Mediocampistas: Jamal Musiala (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich),

Delanteros: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray)

Alemania apunta a su quinto título

Alemania, cuatro veces campeona, se enfrenta a Costa de Marfil, Ecuador y el debutante Curazao en el Grupo E del Mundial.

Está previsto que la preparación comience en el complejo bávaro de Herzogenaurach el 27 de mayo, dos días más tarde de lo planeado inicialmente.

El equipo jugará amistosos contra Finlandia en Mainz el 31 de mayo, y luego contra Estados Unidos en Chicago el 6 de junio.

“Creo que estamos bien preparados”, afirmó Nagelsmann. “Tenemos que dejar que nuestras acciones hablen. Por eso me alegra que por fin las cosas estén a punto de ponerse en marcha”.

aar