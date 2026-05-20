¡SON BELLÍSIMAS! Cruz Azul lanza colección retro para su centenario; conoce precios y dónde comprarlas

Cruz Azul está a un año de cumplir 100 años de historia y decidieron sacar a la venta una colección retro que consta de seis prendas que ya se pueden adquirir en la página oficial de la tienda de La Máquina, además de que estas playeras, sudaderas y pants son en colaboración con la marca Coolligan.

El jersey blanco es una reedición del que Cruz Azul ocupó en 1932 con el cuello y la agujeta en el pecho, mientras que la azul está inspirada en el diseño de 1964. Además, para los fans de Miguel Marín, también sacaron la camiseta que el guardameta mexicano utilizó en 1970, un jersey histórico para el Cruz Azul.

Estas son las prendas de la colección retro que lanzó Cruz Azul

Cruz Azul estará de manteles largos el próximo año porque cumplirán 100 años de historia desde su creación, así que esta temporada sacaron una colección retro inspirada en camisetas históricas del club para comenzar la celebración.

1964 CRUZ AZUL - Camiseta futbol retro - $2,099

1932 CRUZ AZUL - Camiseta futbol retro - $2,099

1970 MIGUEL MARIN - Jersey futbol retro - $2,199

1970 CRUZ AZUL - Sudadera futbol retro - $2,199

1979 CRUZ AZUL - Chaqueta futbol retro - $1,499

1979 CRUZ AZUL - Pantalón futbol retro - $1,199

Tras el lanzamiento de esta colección retro, el Cruz Azul eligió la frase "Del ayer para 100pre" como el slogan para estas nuevas prendas que la afición de La Máquina ya puede adquirir y presumirlas en los dos partidos de la final de la Liga MX ante los Pumas.

Cruz Azul buscará su décima estrella en la final ante los Pumas

El Cruz Azul logró llegar a la final de la Liga MX tras derrotar a Atlas en los cuartos de final y pasar por encima de las Chivas en las semifinales del futbol mexicano para instalarse en el partido por el título del Clausura 2026.

El equipo que comanda Joel Huiqui se medirá ante los Pumas de Efraín Juárez para definir al nuevo campeón de la Liga MX. La Máquina busca su décima estrella y los universitarios anhelan levantar la ansiada octava estrella en su historia.

La final de ida será en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico Universitario; ahí es donde veremos al nuevo campeón del futbol mexicano el próximo domingo 24 de mayo.

DCO