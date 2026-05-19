Cruz Azul vs Pumas: Fecha y precio de los boletos para la final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de una emocionante Liguilla se definió la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que enfrenta a Pumas y Cruz Azul, equipos que inician la actividad en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con La Máquina como local.

Cruz Azul logró cambio de sede, pues no jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Un primera gran victoria para la directiva cementera, pues mantendrá la final del futbol mexicano en la Ciudad de México.

Fue hasta este martes cuando el equipo cementero compartió en redes sociales la información de cómo adquirir las entradas y el precio oficial. Como es costumbre, se tendrán preventas y una venta general.

AZULES. 🚨



Atentos a las preventas y la venta general. 🎟️



➡️ https://t.co/Nrv5mXRk0W pic.twitter.com/FfwHgTO6qS — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 19, 2026

Precios y cómo comprar boletos para la final de ida

Personas con discapacidad-1100

Cabecera sur-1550

Cabecera sur c-1550

Preferente C-2400

Platea B-2800

Plate A-2800

Preferente VIP-3900

Primero se tiene la Preventa Pase Azul, que inicia el martes 19 desde las 13:00 horas hasta las 18:00. Después la Preventa Bankaool, del martes 19 a las 19:00 horas hasta las 10:00 horas del miércoles 20.

La venta general para el cotejo en el Estadio Ciudad de los Deportes es el miércoles 20 de mayo a partir de las 11:00 horas.

Es importante aclarar que Cruz Azul señala que la venta está sujeta a 4 boletos por compra y será a través del sitio Ticketmaster. Los precios son sujetos a cargos por servicio y a disponibilidad.

Inicia venta oficial y ya hay precios de reventa

Cruz Azul informó de los precios oficiales para la venta en sitios oficiales, pero en la reventa las entradas estaban disponibles desde un par de horas antes y con precios muy por encima de los publicados por La Máquina.

En sitios de reventa hay precios desde los 9 mil pesos hasta los 12 mil, subiendo mucho con respecto a los canales oficiales que abrió el equipo cementero, que busca su 10 título en la historia.

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