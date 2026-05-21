Keylor Navas y la poca contundencia de Cruz Azul mantienen vivo a Pumas en la final de la Liga MX

El Estadio Ciudad de los Deportes recibió un partido de local del Cruz Azul por primera vez en el Clausura 2026 y fue la final de ida ante los Pumas, compromiso que terminó 0-0 tras los 90 minutos. Keylor Navas fue factor para que los universitarios no recibieran gol en el episodio inicial de esta historia.

La primera intervención del guardameta costarricense llegó al minuto 10 de tiempo corrido. José Paradela sacó un disparo desde los linderos del área; el guardameta de los Pumas se estiró a su costado derecho y con esa mano sacó la pelota para mandarla al tiro de esquina.

⏱️ 10’ | ¡Grandísima atajada de Keylor! 🧤 Disparo de larga distancia de Paradela que el arquero universitario manda a tiro de esquina. 🔥



¡Qué jugada mamita querida! 😍@CruzAzul 0-0 @PumasMX | 🚂🆚🐾#Final Ida #LaFinalDeLaAfición ✨ #ConMéxicoC26 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 22, 2026

La intensidad por parte de La Máquina continuó durante el primer tiempo y seis minutos más tarde Keylor Navas volvió a intervenir en el compromiso para mantener su arco en cero.

La polémica no podía faltar en la final de la Liga MX; al 26′, Charly Rodríguez cayó dentro del área tras un contacto de Álvaro Angulo, pero tras la revisión en el VAR, el árbitro central marcó el fuera de lugar del mediocampista mexicano, llevándose los abucheos de la afición cementera.

La insistencia del Cruz Azul volvió a darle frutos frente al marco de Keylor Navas y un remate de cabeza de José Paradela llegó sin fuerza a las manos del arquero tico, que seguía siendo figura en el compromiso.

Termina el primer tiempo. ⚽️



Buen futbol, mucho drama y un montón de pasión sobre la cancha del Ciudad de los Deportes. 🙌@CruzAzul 0-0 @PumasMX | 🚂🆚🐾#Final Ida #LaFinalDeLaAfición ✨ #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/LeX4pR7D0T — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 22, 2026

En el segundo tiempo, Cruz Azul siguió dominando el compromiso, pero con menos intensidad que en la primera parte; sin embargo, al minuto 49 de juego, Charly Rodríguez apareció dentro del área y sacó un remate cruzado. Lamentablemente, ajustó mucho su disparo y terminó estrellándose en el poste izquierdo de la cabaña de Keylor Navas.

Pumas solo tuvo una oportunidad de peligro en los 90 minutos y casi consigue la ventaja en el marcador. Robert Morales no dejó morir una pelota por la línea de fondo y con un remate poco ortodoxo sacó un susto a la afición del Cruz Azul, pues su remate chocó en el larguero y no logró entrar en la portería de Kevin Mier.

Keylor Navas terminó con cuatro atajadas clave en el partido y mantuvo vivo a Pumas en la gran final. El partido de ida se disputará el próximo domingo 24 de mayo del 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO