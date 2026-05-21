Final Cruz Azul vs Pumas: Alineaciones OFICIALES; Efraín Juárez descarta a Carrasquilla

El Estadio Ciudad de los Deportes vuelve a abrir sus puertas para el primer episodio de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX. El Cruz Azul recibe a los Pumas para disputar los primeros 90 minutos del partido por el título, un enfrentamiento que promete muchísimas emociones.

Efraín Juárez vuelve a sorprender con su once inicial y descartó a Adalberto Carrasquilla en el partido de ida de la gran final, una ausencia que podría preocupar a la afición auriazul porque el panameño ha sido una pieza fundamental en el esquema de los Pumas durante la temporada regular.

Alineaciones OFICIALES para la final de ida entre Cruz Azul y Pumas

La final del Clausura 2026 reúne a dos técnicos mexicanos, Efraín Juárez y Joel Huiqui, ambos mandaron a sus mejores armas para el primer encuentro de este partido por el título, aunque los universitarios sin su mariscal de campo, Adalberto Carrasquilla.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Amaury García, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Osinachi Ebere.

PUMAS: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Santiago Trigos, Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

El Cruz Azul llegó a un acuerdo para que el compromiso se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque toda la temporada La Máquina no disputó un compromiso de local en este escenario.

CON ESTOS 1️⃣1️⃣ SALDRÁ LA MÁQUINA PARA LA IDA DE LA GRAN FINAL 🚂



JUNTOOOOOOS 💙 pic.twitter.com/QWcttW2bFn — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 22, 2026

Dos entrenadores mexicanos se vuelven a enfrentar después de 13 años

Sorpresivamente, dos técnicos mexicanos lograron llegar a la final de la Liga MX, dejando atrás a grandes entrenadores como André Jardine, Antonio Mohamed o Gabriel Milito, pero dos estrategas de nuestro país no se enfrentaban en el partido por el título desde hace 13 años.

La última vez que ocurrió este hito fue en el Clausura 2013, cuando Miguel ‘Piojo’ Herrera y Guillermo Vázquez se vieron las caras como estrategas del América y el Cruz Azul, respectivamente.

Esa final quedó marcada en la historia de la Liga MX por lo que consiguieron las Águilas, que lograron remontar el marcador en los últimos minutos con un gol de cabeza de Moisés Muñoz y en los penales los azulcremas se llevaron el título.

DCO