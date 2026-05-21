El Viernes Espectacular contará con una lucha de campeonato y eliminatoria de la Copa Jr.

El Viernes Espectacular tendrá una lucha por el campeonato.

Con el Campeonato Mundial de Ring of Honor (ROH) en juego, la eliminatoria de la Copa Jr. VIP, y un choque internacional entre el CMLL y la Familia de Don Callis; el Viernes Espectacular en la Arena México promete ser una noche memorable de principio a fin.

Tras la victoria que consiguió Volador Jr. el pasado domingo en un mano a mano ante Bandido, recibirá la oportunidad de ser retador por el Campeonato Mundial de ROH, combate que protagonizará la noche.

En una nueva edición de la Copa Jr. VIP, 10 estrellas del CMLL se enfrentarán en busca de conseguir los dos pases a la gran final. La eliminatoria contará con la presencia de Atlantis Jr., Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., Villano III Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Brillante Jr. y Espanto Jr.

EN CALIENTE: Volador Jr. desafió al Bandido por el Campeonato Mundial de ROH tras vencerlo en mano a mano en el #DomingoFamiliarCMLL. pic.twitter.com/mqEESxRUAo — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 18, 2026

La rivalidad entre el CMLL y la Familia de Don Callis elevará la intensidad de la función, Máscara Dorada, Bárbaro Cavernario y Neón unirán fuerzas, para medirse a la peligrosa alineación de Hechicero, El Clon y Rocky Romero.

La función también contará con la participación de las Amazonas, en su regreso a La Catedral de la Lucha Libre, Thunder Rosa se unirá a India Sioux y Garra Negra, en un combate ante Reyna Isis, Dark Silueta y Olympia.

Con la presencia de los participantes del Torneo de Escuelas 2026, Tornado y Estudiante Jr. se medirán en un match relámpago con límite de 10 minutos, para abrir las hostilidades.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 22 de Mayo '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/LrItsoNure



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/PQYGbn1EUK — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 19, 2026

Esta es la cartelera completa del Viernes Espectacular del CMLL

Lucha Estelar por el Campeonato Mundial de Ring of Honor: El Bandido (c) vs Volador Jr.

Copa Jr. VIP 2026 – Eliminatoria: Atlantis Jr., Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., Villano III Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Brillante Jr. y Espanto Jr.

Tercera lucha CMLL vs La Familia de Don Callis: Máscara Dorada, Bárbaro Cavernario y Neón vs Hechicero, El Clon y Rocky Romero

Segunda lucha de Amazonas: Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra vs Reyna Isis, Dark Silueta y Olympia

Primera lucha en match relámpago: Tornado vs Estudiante Jr.

La función de Arena México se podrá disfrutar en vivo a las 8:30 PM con la membresía en el canal de Youtube del CMLL, en el nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”; y también por la señal de Fox Sports 2. Además, su retransmisión el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

DCO