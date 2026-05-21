Erling Haaland al Mundial 2026; esta es la convocatoria de Noruega para la Copa del Mundo de la FIFA

El Mundial 2026 está cada vez más cerca de iniciar y este jueves Noruega dio a conocer su lista de 26 jugadores para afrontar la Copa del Mundo en Norteamérica, un regreso triunfal para Los Leones después de estar varios años sin poder meterse al torneo más importante de la FIFA.
Ståle Solbakken llamó a los mejores jugadores del momento para Noruega, además de las grandes estrellas como Erling Haaland del Manchester City, Martin Ødegaard del Arsenal y Alexander Sørloth del Atlético de Madrid, jugadores que buscarán llegar lo más lejos posible en el torneo.
Esta es la convocatoria de Noruega para el Mundial 2026
A 21 días de arrancar la Copa del Mundo del 2026, Noruega ya dio a conocer a los 26 guerreros que buscarán hacer el mejor trabajo posible en el Mundial de Norteamérica.
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- Orjan Haskjold Nyland
- Egil Selvik
- Sander Tangvik
- Kristoffer Vassbakk Ajer
- Fredrik Bjorkan
- Henrik Falchener
- Sondre Langas
- Torbjorn Heggem
- Marcus Holmgren Pedersen
- Julian Ryerson
- David Moller Wolfe
- Leo Ostigard
- Thelonious Aasgaard
- Fredrik Aursnes
- Patrick Berg
- Sander Berge
- Oscar Bobb
- Jens Petter Hauge
- Antonio Nusa
- Andreas Schjelderup
- Morten Thorsby
- Kristian Thorstvedt
- Martin Odegaard
- Erling Braut Haaland
- Jorgen Strand Larsen
- Alexander Sorloth
Noruega rompió una racha de 28 años sin asistir a la Copa del Mundo, la última vez que participaron en el máximo torneo a nivel de selecciones fue en la edición de Francia 1998 y fue hasta el 2026 cuando Los Leones volvieron a clasificarse a un Mundial.