Esto se sabe

Liberan a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, tras haber sido detenido en Culiacán

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano obtuvo la libertad para llevar su proceso fuera la cárcel

Omar Chávez fue liberado
Omar Chávez fue liberado Foto: Redes sociales
Por:
Karen Rodríguez

Omar Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue liberado, luego de que ayer 20 de mayo fue detenido en Culiacán.

De acuerdo con la información, el boxeador Omar Chávez fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, sin embargo, en redes sociales trasciende que fue liberado y llevará su proceso fuera de la cárcel.

El trascendido se dio luego de que en el Registro Nacional de Detenciones su estatus aparece como “En traslado”.

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Tras reporte de su liberación, Omar Chávez

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