Lucha Libre

México se queda con el CMLL Grand Prix 2025; Místico vence a SpeedBall

Místico se impuso a SpeedBall para que México se llevara la victoria en el CMLL Grand Prix 2025

México ganó el CMLL Grand Prix 2025 luego de que Místico venció a SpeedBall.
México ganó el CMLL Grand Prix 2025 luego de que Místico venció a SpeedBall. Foto: Alejandro Ayala
Por:
Alejandro Ayala

En una función que dejó impresionados a los aficionados, el orgullo de la CDMX, Místico, venció en el CMLL Grand Prix 2025 tras rendir a SpeedBall, con lo que el trofeo se queda una vez más para el Equipo México.

En el final, Místico quedó ante dos adversarios; SpeedBall y TJP, quienes fueron una dura oposición, pero terminaron por caer ante el Seminarista de los ojos blancos.

  • Equipo para el Grand Prix 2025: Místico, Máscara Dorada, Neón, Volador Jr, Atlantis Jr, Ángel de Oro, Templario, Titán, Zandokan Jr. y Difunto.
  • Equipo Internacional: The Beast Mortos, TJP, “Speedball” Mike Bailey, Donovan Dijak, Taiji Ishimori, Michael Oku, Robbie X, Rocky Romero, Lio Rush y Action Andretti.

Otros resultados en el CMLL Grand Prix 2025

En una intensa lucha, la dupla de Rey Bucanero y Último Guerrero venció a Averno y Felino, en la presentación que antecedió a la estelar.

En la segunda lucha, El Valiente y Bárbaro Cavernario perdieron ante Esfinge y Dragón Rojo.

Esfinge no había pisado el ring cuando fue atacado por El Valiente, dando inicio a la contienda.

La primera caída fue para Valiente y Cavernario, pero perdieron las siguientes dos, la última de ellas porque empezaron a tener problemas entre ellos.

Cuando Cavernario estaba por realizar un movimiento sobre Dragón Rojo, El Valiente lo interrumpió, lo que generó golpes entre los dos rudos.

La primera lucha de la noche fueron unos relevos sencillos, en donde los gladiadores maravillaron al respetable con vuelos espectaculares.

La lucha de definió cuando, uno en cada esquina, Valiente Jr. y Capitán Suicida saltaron desde la tercera cuerda para planchar a sus rivales y que el juez hiciera el conteo.

La afición estuvo dividida, pues, aunque derrotados, Vegas y Raider se llevaron varios aplausos.

EVG

