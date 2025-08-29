¡Le levantan el castigo! Chicharito Hernández regresa a una convocatoria con Chivas

Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a una convocatoria con Chivas después de varios partidos, pues el entrenador argentino Gabriel Milito lo incluyó entre los jugadores disponibles para el partido de la Jornada 7 de la Liga MX contra Cruz Azul.

El delantero de 37 años fue convocado por segunda vez en el Apertura 2025, pues solamente había sido tomado en cuenta para el duelo de la Fecha 2 ante el León, mismo en el que no tuvo minutos.

📝 La lista completa de convocados para el duelo ante Cruz Azul 🔥



🇫🇷 Ellos son los elegidos por Gabriel Milito👇🏼https://t.co/P2hqcZNaer — CHIVAS (@Chivas) August 30, 2025

El ‘Chicharito’ Hernández regresa a una convocatoria con Chivas luego de varias semanas en las que ha estado en el ojo del huracán por sus polémicos videos y declaraciones sobre las mujeres y los roles de género.

Dichas publicaciones derivaron en que la FMF le impusiera una multa económica al delantero de las Chivas, que también tomó medidas contra el futbolista acorde a su reglamento interno.

Poco más después de un mes de aquellos polémicos videos, el Guadalajara le ha levantado el castigo al ‘Chicharito’ Hernández, quien podría tener sus primeros minutos con el Rebaño en el semestre en el duelo de este sábado contra Cruz Azul, a celebrarse en el Estadio AKRON.

¿Cuándo fue la última vez que el ‘Chicharito’ Hernández jugó con las Chivas?

Han pasado más de cuatro meses desde la última ocasión que Javier Hernández disputó un partido con Chivas.

El ‘Chicharito’ no juega con el Rebaño desde el 15 de abril, cuando estuvo 27 minutos en el triunfo del Guadalajara sobre Puebla (1-0) en el Estadio AKRON en la Jornada 16 del Clausura 2025.

El ‘Chicharito’ Hernández tuvo participación en ocho partidos del anterior torneo de la Liga MX con Chivas, que no clasificó siquiera al play-in.

¿Cuantos goles ha marcado el Chicharito Hernández desde su regreso a Chivas?

Javier Hernández solamente ha anotado tres goles en su segunda etapa con Chivas, club al que regreso en enero del 2024 después de 14 años fuera de la Liga MX.

El ‘Chicharito’ ha conseguido dos dianas en cotejos de liga y uno en la Concachampions con el Rebaño, donde no ha cumplido las expectativas que generó a su llegada.

El ‘Chicharito’ Hernández estaría viviendo sus últimos momentos como futbolista en una segunda etapa gris con Chivas, que también necesita los puntos para no rezagarse en la clasificación del Apertura 2025.

EVG