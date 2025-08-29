Liga MX: Resúmenes y goles de la Jornada 7 del Apertura 2025 (VIDEOS)

El Monterrey derrotó como visitante al Puebla en la Jornada 7 de la Liga MX.

Monterrey golea a domicilio al Puebla

Con Sergio Canales en plan grande, el Monterrey goleó 4-2 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para mantenerse como líder del Apertura 2025 de la Liga MX.

El español Sergio Canales fue el jugador del partido con sus tres anotaciones, una de ellas de penalti (63′). Sus otras dianas fueron a los minutos 39 (de penalti) y 67.

El Puebla se había puesto en ventaja al minuto 30 con un remate de zurda de Ricardo Marín. El argentino Lucas Ocampos puso adelante a Rayados en la compensación de la primera mitad con un penalti (49′).

Carlos Baltazar marcó el segundo gol de La Franja al minuto 84 con disparo de derecha en el centro del área.

El campeón Toluca gana en San Luis

Toluca, campeón de la Liga MX, se repuso de la derrota ante Cruz Azul al vencer 3-1 a domicilio al Atlético de San Luis, con lo que logró su cuarta victoria en el Apertura 2025.

En el partido disputado en el Estadio Alfonso Lastras, los Diablos Rojos se pusieron en ventaja a los 29 minutos con un disparo cruzado de Alexis Vega dentro del área tras controlar un pase del argentino Nicolás Castro.

El club dirigido por el argentino Antonio Mohamed aumentó su ventaja al final del primer tiempo cuando el zaguero Román Torres anotó en su propia portería al desviar un remate de Jesús Angulo al 49′.

El tercer gol de Toluca cayó al minuto 61 por conducto del paraguayo Robert Morales, quien definió de derecha en el área tras un largo despeje del portero Hugo González.

Atlético de San Luis descontó a los 65 minutos luego de que Luis Nájera disparó de zurda en el área tras controlar con el pecho un pase del francés Sebastien Salles-lamonge.

Bravos aprovecha localía ante Mazatlán

El colombiano Óscar Estupiñán fue el autor del gol con el que FC Juárez se impuso como local 1-0 al Mazatlán en el arranque de la Jornada 7 de la Liga MX.

El sudamericano marcó de penalti al minuto 10 el único tanto del partido celebrado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Este triunfo le permitió a los Bravos llegar a 11 unidades en el campeonato, mientras que Mazatlán se estancó con eis puntos.

EVG