Atlético de San Luis provoca al Toluca con HUMILLANTE publicación y los aficionados se burlan

El Toluca fue humillado por el Atlético de San Luis previo al partido entre ambos.

El partido de la Jornada 7 de la Liga MX entre Atlético de San Luis y Toluca se calentó desde antes de comenzar, luego de una polémica y humillante publicación de los potosinos.

En sus redes sociales, los Tuneros publicaron un meme en tono burlón hacia los actuales campeones del futbol mexicano, mismo que acompañaron del mensaje “Una rivalidad para este pobre diablo”.

La publicación no cayó en gracia en el Toluca, que respondió a la misma de manera mesurada y se limitó a pedir respeto para sus seguidores.

“Respeto para nuestros aficionados es lo único que buscamos”, fue la contundente respuesta de los Diablos Rojos ante el provocativo mensaje del Atlético de San Luis.

Aficionados y usuarios se burlan del Toluca

Varios usuarios y aficionados se burlaron del Toluca después de la controversial publicación del Atlético de San Luis.

Algunos de ellos inclusive se refirieron a los escarlatas como a los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Uy, ya lloró el equipo de beisbol”, escribió uno de los usuarios en claro apoyo al mensaje burlón del Atlético de San Luis.

No los respetaron uds por años ganan un campeonato y ya sienten que tienen algo que exigir y que ofrecer al pambol mexa jajajajajajaaja

Toluca quiere repetir el título en el Apertura 2025

El Toluca afronta el Apertura 2025 como el actual monarca de la Liga MX después de que se impuso al América en la final del Clausura 2025.

Los Diablos Rojos impidieron que las Águilas consumaran un histórico tetracampeonato en torneos cortos en la Liga MX.

De la mano del entrenador argentino Antonio Mohamed, el Toluca cortó una racha de 15 años sin levantar el título del futbol mexicano.

El amplio dominio del Toluca sobre el Atlético de San Luis

El historial entre Atlético de San Luis y Toluca favorece de manera amplia a los Diablos Rojos después de 11 enfrentamientos previos de Liga MX entre ambos.

Los Diablos Rojos salieron con los brazos en alto en ocho ocasiones, a cambio de solamente dos tropiezos y una igualada.

La última victoria del Atlético de San Luis sobre el Toluca fue en la Jornada 10 del Apertura 2022 en el Estadio Alfonso Lastras, sede del juego de este viernes en laFecha 7 del Apertura 2025.

