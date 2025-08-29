US Open: ¡Indignante! Tenista le regala su gorra a un niño y un aficionado se la arrebata (VIDEO)

El polaco Kamil Majchrzak busca al niño al que le arrebataron la gorra que le regaló en el US Open.

Un hecho indignante sucedió en el US Open luego de que un adulto le arrebató a un niño la gorra que le había regalado el tenista polaco Kamil Majchrzak tras su victoria sobre el ruso Karén Kachánov.

Majchrzak, de 29 años de edad, se acercó al público después de su remontada en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Un niño que tenía una pelota gigante de tenis le pidió su gorra y el deportista se la quitó para dársela.

Pero inmediatamente después del gran gesto de Kamil Majchrzak, un adulto le arrebató la gorra a pequeño y la guardó en la bolsa de una mujer que lo acompañaba.

What a loser taking the hat from the kid @usopen Kamil Majchrzak pic.twitter.com/6ZAo7DDxdz — IgaTennis16 (@IgaTennis16) August 28, 2025

La impotencia se apoderó del niño, quien no supo qué hacer ante este hecho y, para su infortunio, el tenista polaco no se percató del mismo debido a que seguía firmando autógrafos a otros aficionados.

El video del momento al final del partido de la segunda ronda del US Open se hizo viral en las redes sociales.

Tenista busca a niño para recompensarlo

Momentos después de este incidente, Kamil Majchrzak se pronunció con un mensahe en sus redes sociales, donde le pidió a los familiares del menor comunicarse con él para darle otra gorra.

“Después del partido no registré que mi gorra no llegó al chico. Gracias a @asictennis tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un DM", escribió el tenista polaco en una de sus instastories.

Kamil Majchrzak clasificó a la tercera ronda del US Open después de imponerse 2-6, 6-7, 6-4, 7-5 y 7-6 a Karén Kachánov.

¿Quién es el actual campeón del US Open?

El italiano Jannik Sinner llega al US Open 2025 con la misión de coronarse por segundo año consecutivo.

El originario de San Candido se impuso al estadounidense Taylor Fritz en la final de la edición del 2024 para conseguir su primer título en el torneo que se lleva a cabo en Nueva York.

El español Carlos Alcaraz y el veterano serbio Novak Djokovic lucen como los principales obstáculos de Jannik Sinner en su camino al bicampeonato al US Open.

