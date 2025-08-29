Carlos Alcaraz vence a Luciano Darderi con autoridad y se instala en octavos de final del US Open

Un día más de actividad en el US Open y Carlos Alcaraz consiguió meterse a los octavos de final del último Grand Slam del año tras vencer en tres sets seguidos a Luciano Darderi por parciales de 2-6, 4-6 y 0-6.

El español asustó a sus fanáticos durante la segunda manga del encuentro, porque el tenista español pidió un tiempo médico y el doctor revisó el muslo y rodilla de Alcaraz, afortunadamente el número dos del mundo continuó sin problema alguno el partido ante el italiano Darderi y en el último episodio dejó en cero a su rival para llevarse la victoria.

El set en el que más sufrió ‘El Niño Maravilla’ fue en el segundo, ya que Luciano Darderi comenzó a mostrar un mejor tenis en la cancha del Arthur Ashe Stadium y de ir perdiendo cuatro juegos a uno, logro empatar el marcador 4-4, pero los siguientes dos juegos fueron para el español con un break incluido.

Carlos Alcaraz está en busca de su sexto título de Grand Slam y empatar a Jannik Sinner esta temporada, ya que el italiano ha ganado el Australian Open y Wimbledon, mientras que el español únicamente salió con la mano en alto de Roland Garros.

Con este logro ante Luciano Darderi en la cancha principal de Flushing Meadows, Carlos Alcaraz alcanza las 20 victorias en el US Open y llega a 80 partidos sin conocer la derrota en los cuatro Grand Slam; el español continúa haciendo grande su figura en la historia del tenis.

El siguiente rival de Carlos Alcaraz en el US Open será el tenista francés Arthur Rinderknech, quien venció a su compatriota Benjamin Bonzi; el partido de octavos de final del español se llevará a cabo el domingo 31 de agosto.

Cabe recalcar que, durante los tres partidos que ha disputado Carlos Alcaraz en el US Open, el español no ha perdido un set ante su rival; en todos sus encuentros ha eliminado a su contrincante llevándose los tres episodios de manera consecutiva. El set más cerrado ha sido el segundo contra Reilly Opelka, el cual terminó 7-5 para el español.

La última vez que el tenista español llegó a la gran final en el US Open fue en 2022 cuando se enfrentó ante Casper Ruud y terminó ganando por parciales de 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3, para adjudicar su primer trofeo de Grand Slam en su carrera profesional.

