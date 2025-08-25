Carlos Alcaraz se “vuelve loco” y tiene un radical cambio de look para su debut en el US Open 2025; memes

El tenista español Carlos Alcaraz sorprendió a los aficionados con un inesperado y radical cambio de look, previo a su debut en el US Open 2025, pues de la nada el ibérico apareció completamente rapado, generando muchas reacciones por su nueva apariencia.

Carlos Alcaraz, desde su irrupción en el tenis mundial, ha tenido el mismo estilo en su corte de cabello, a veces más largo, otras más corto, pero nada como lo que se ha visto en últimas horas, pues como se dice en México, “se rapó de a rodilla”.

Con la cabeza afeitada el español ha estado entrenando previo a su debut en el US Open 2025 y ha dejado impactado a los fans y hasta a sus compañeros de profesión, como lo demuestra un video en donde se topa con Frances Tiafoe, quien mira sorprendido el nuevo look del Niño Maravilla.

A Tiafoe, como a muchos aficionados, no le ha gustado para nada el corte que presume el ganador de cinco trofeos de Grand Slam, pues no dudó en criticar a su amigo y rival, pues cuando le preguntaron sobre este tema, hasta bromeó.

“Es horrible. Es terrible. Definitivamente es terrible. Pero es mi chico. Es gracioso, lo miré y le dije: ‘Supongo que ahora eres aerodinámico’”, dijo Frances Tiafoe, quien agregó que el corte es espantoso, pero es su amigo.

Los memes destrozan a Carlos Alcaraz

“No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible. De un tipo que se corta el pelo semana tras semana, que se enorgullece de tener buenos cortes de pelo, es espantoso. Pero al final del día, es Carlos, y ése es mi chico”, agregó.

El corte de Carlos Alcaraz provocó que los aficionados compartieran muchos memes sobre el tema. Las redes sociales se llenaron de imágenes en donde se mofan del look del español.

El recién rapado Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos, debuta ante Reilly Opelka en el estadio Arthur Ashe. La semana pasada, cuando Alcaraz jugó en el evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, lo hizo con su cabellera habitual.

