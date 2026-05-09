¿Más problemas en el Real Madrid? Thibaut Courtois amenaza con una patada en el rostro a Kylian Mbappé (VIDEO)

Thibaut Courtois amenazó a Kylian Mbappé con una patada en un entrenamiento del Real Madrid.

En medio de los problemas en el Real Madrid tras el pleito entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, el portero Thibaut Courtois amenazó con una patada en el rostro al francés Kylian Mbappé, a quien no pareció agradarle la situación.

El hecho ocurrió durante un entrenamiento de los merengues a un día del clásico contra el Barcelona. El cancerbero alzó la pierna de más para ponerla a la altura de la cara de Donatello, quien pareció haber quedado desconcertado tras esta broma.

😅 Courtois bromea con Mbappé con esta 'entrada' en el entrenamiento del Real Madrid previo al Clásico #realmadrid #mbappe #courtois #elclasico pic.twitter.com/mrDpKKTVcA — Diario AS (@diarioas) May 9, 2026

Parece que a Thibaut Courtois le pareció gracioso hacer la broma de una patada a Kylian Mbappé días después del pleito entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, altercado que derivó en que el uruguayo fuera hospitalizado y en una multa económica para ambos por 589,279 dólares.

El tiempo de Courtois y Mbappé como compañeros en Madrid

Kylian Mbappé y Thibaut Courtois son compañeros en el Real Madrid desde junio del 2024, cuando el francés se convirtió en flamante fichaje de los de la capital española tras varios intentos por ficharlo.

Thibaut Courtois ha formado parte de la plantilla del conjunto merengue desde el 2018, cuando llegó al club procedente del Chelsea.

Por su parte, Kylian Mbappé se sumó a la plantilla del Real Madrid tras siete campañas con el PSG, donde no pudo ganar la Champions League, trofeo que también ese le ha negado en sus primeras dos temporadas en España.

Real Madrid se juega última esperanza ante Barcelona

El Real Madrid enfrenta este domingo 10 de mayo al Barcelona en la Jornada 35 de LaLiga, partido en el que los blaugranas podrían asegurar el título en España.

Solamente con un triunfo los merengues impedirían la coronación de los blaugranas este fin de semana, pues a los dirigidos por el alemán Hansi Flick les serviría un empate para levantar el trofeo.

A falta de cuatro jornadas por disputarse, el Barcelona le lleva 11 puntos de ventaja al Real Madrid, que debe ganar todos sus partidos que le restan y esperar que su archirrival pierda los suyos para así proclamarse campeón de LaLiga, algo que luce prácticamente imposible.

EVG