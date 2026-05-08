Real Madrid pone fin al problema entre Valverde y Tchouaméni imponiendo una dura sanción a los dos futbolistas

Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni protagonizaron un altercado durante el entrenamiento del Real Madrid, del cual se habló toda la semana, y la directiva abrió expedientes de investigación para averiguar lo ocurrido con los dos jugadores, imponiendo una multa económica a Valverde y Tchouaméni por 500 mil euros.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente”, se puede leer en el comunicado.

También informan que “ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

El Real Madrid se juega la temporada este fin de semana en el Clásico

El Real Madrid no la ha pasado bien en las últimas dos temporadas y el equipo de Álvaro Arbeloa se juega todo este fin de semana en el Clásico ante el Barcelona, pues en este partido se puede definir al campeón de LaLiga de España.

En caso de una derrota o empate ante los blaugranas, los merengues dejarían ir el título del torneo local tres jornadas antes de terminar la campaña en España, firmando su segundo año sin poder levantar un título, un tema de preocupación para uno de los clubes más importantes de Europa.

En esta campaña, el Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey a manos del Albacete, el Barcelona les ganó en la final de la Supercopa de España y el Bayern Múnich los dejó fuera de la Champions League en los cuartos de final.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Fede Valverde se perderá el Clásico ante el Barcelona

A unos cuantos días de enfrentarse al Barcelona en la cancha del Spotify Camp Nou, Fede Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que estará fuera de la actividad con el Real Madrid entre 10 y 14 días.

El mediocampista uruguayo es una pieza fundamental para el esquema de Álvaro Arbeloa, pues el entrenador merengue utiliza a Valverde como lateral o mediocampista, así que es una baja importante para los merengues en la parte final de la temporada.

Fede Valverde tendrá que ver el Clásico desde su casa con la impotencia de no poder ayudar a sus compañeros dentro del campo de juego en el partido más importante de la temporada para los merengues.

DCO