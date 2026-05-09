¡Orgullo nacional! Sebastián García gana el oro para México en Copa del Mundo de tiro con arco

Sebastián García ganó el primer oro para México en la Copa del Mundo de tiro con arco en Shanghái, China.

El mexicano Sebastián García conquistó la medalla de oro en la segunda etapa del serial de la Copa del Mundo de tiro con arco, evento con sede en Shanghái, China. Se subió al primer lugar del podio tras imponerse de manera dramática al francés Nicolas Girard, en una final que se definió por flecha de oro.

Sebastián García, especialista en arco compuesto, obtuvo la primera presea dorada para México en el serial 2026 tras un reñido duelo ante Nicolas Girard, a quien derrotó 145(9*)-145(9).

¡Sebastián García es campeón de la 2da. Etapa del Serial de @worldarchery! 🇲🇽🥇



Derrota por flecha de oro al francés Nicolas Girard y se consagra en la prueba de compuesto varonil. 🏹



👉México concluye su participación con tres preseas: 1🥇, 1🥈 y 1🥉. pic.twitter.com/IdOX4vOMLd — CONADE (@conadeoficial) May 9, 2026

En semifinales, Sebastián García también tuvo un partido muy parejo en contra de danés Martin Damsbo, a quien el tricolor superó por 146-145.

Maya Becerra gana plata para México en China

El oro conseguido por Sebastián García no fue el único logro de México en la segunda etapa del serial de la Copa del Mundo de tiro con arco en China, pues Maya Becerra también se subió al podio.

Maya Becerra cosechó el metal de plata luego de ser vencida en la final por la estonia Lisell Jaatma (144-145). En semifinales, la azteca había derrotado a la también mexicana Dafne Quintero (143-142).

Por su parte, Dafne Quintero no logró subirse al podio después de que sucumbió 145-148 a manos de la estadounidense Alexis Ruiz.

México también obtiene bronce en Copa del Mundo

México cerró su participación en la Copa del Mundo de tiro con arco en Shanghái, China, con una cosecha de tres medallas, pues también sumó un bronce.

La presea de tercer lugar fue ganada por el equipo femenil de arco compuesto, conformado por Maya Becerra, Ana Hernández y Dafne Quintero, quienes se impusieron a las representantes de Corea del Sur.

EVG