México gana oro histórico por equipos femenil en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco

Las mexicanas Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo consiguieron un logro histórico para el deporte azteca, ya que obtuvieron la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco.

Las arqueras tricolor vencieron a Estados Unidos 236-231 en la final de equipo femenil compuesto en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Gwangju, Corea del Sur. De esta manera, la disciplina sigue llenando al país de historias memorables.

Con este resultado no solo se logró la primera presea de oro en un Campeonato Mundial, sino que se consolida a México como potencia en Tiro con Arco, pues competencia tras competencia los arqueros nacionales logran destacados resultados.

¡ORO HISTÓRICO! 🇲🇽🥇



Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo le dan a México su primera medalla dorada de la historia en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, tras vencer a Estados Unidos en la final de Gwangju 2025. 🎯



👉Becerra y García también ganaron bronce. pic.twitter.com/mXjeAYxRL3 — CONADE (@conadeoficial) September 7, 2025

En el Campeonato pasado, en Berlín 2023, la tercia mexicana acarició la medalla de oro, pero perdieron la final ante el representativo de India. Aquella vez el equipo estuvo conformado por Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero.

México logró más medallas, pues Andrea Becerra y Sebastián García consiguieron bronce en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, en la modalidad de equipo mixto.

La dupla azteca venció de manera agónica 158-157 a China Taipei en un duelo en donde estuvieron abajo en el marcador casi todo el encuentro. Pero aprovecharon de un descuido de los asiáticos para conseguir la presea de tercer lugar.

aar