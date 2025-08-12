Adriana Castillo y Maximo Méndez ganan oro para México en tiro con arco mixto de Juegos Panamericanos Junior 2025

El tiro con arco es una de las disciplinas en donde México tiene mejores resultados y en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 no fue la excepción, pues Adriana Castillo y Máximo Méndez ganaron la medalla de oro en la modalidad mixto compuesto, siendo la tercera presea áurea de la delegación en lo que va de competencia.

La dupla nacional se consagró campeona panamericana junior luego de vencer con autoridad 153-150 a la pareja de Estados Unidos, que poco puedo hacer para evitar el triunfo tricolor.

Adriana Castillo y Máximo Méndez se llevan el Oro en tiro con arco compuesto en equipo mixto en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/ISl7618XIS — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 12, 2025

Castillo y Méndez nunca se salieron de la zona amarilla, marcando el ritmo de la competencia y al final, después de tirar flechas llenas de confianza, se escucharon las notas del Himno Nacional Mexicano.

TE RECOMENDAMOS: Toluca vence a Juárez Cruz Azul obtiene segunda victoria en el Apertura 2025 ante San Luis

Este es un resultado alentador para el tiro con arco nacional, pues esta modalidad debutará en los Juegos Olímpicos como parte del programa de Los Ángeles 2028, siendo una opción de medalla para la Delegación Mexicana, en caso que Adriana Castillo y Máximo Méndez mantengan el nivel.

Adriana Castillo y Máximo Méndez, dobles medallistas panamericanos junior

Adriana Castillo vivió un gran día en Asunción 2025, pues tras coronarse en equipo mixto con el oro, la arquera nacional se quedó con la medalla de plata en la prueba compuesto femenil, cayendo en la final ante la ecuatoriana Blanca Rodrigo.

#FOTO | Adriana Castillo y Máximo Méndez se llevan el Oro en tiro con arco compuesto en equipo mixto en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

📹: Comité Olímpico Mexicano pic.twitter.com/cuMKpohKfR — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 12, 2025

Máximo Méndez no se quedó atrás y también se va de Paraguay como doble medallista, ya que en la final de compuesto varonil el mexicano perdió frente al brasileño Rafael Moreira por un apretado 142-144, logrando la plata y quedando cerca de colgarse su segunda presea de primer lugar.

En más medallas del día, México logró su segunda presea en tiro deportivo, luego que Sofía Ibarra y Erick Ruiz consiguieran la plata en la modalidad pistola de aire 10m equipo mixto. Estados Unidos se colgó el oro y Brasil se quedó con el bronce.

Además, las gimnastas Aixa De León y Saraí Borges se subieron al tercer lugar del podio de Asunción 2025 en la modalidad trampolín sincronizado, detrás de Canadá y Estados Unidos, oro y plata, respectivamente.

aar