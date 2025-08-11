Humberto Nájera, en natación, gana para México segundo oro en Juegos Panamericanos Junior 2025

La Delegación Mexicana que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 consiguió su segunda medalla de oro gracias a Humberto Nájera, quien en natación fue el primer lugar en los 200 metros dorso con tiempo de 1:57.48 minutos.

Con su presea de primer lugar, Humberto Nájera aseguró su boleto para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, además que son su marca logró romper el récord de la competencia en su especialidad.

¡Orgullo nacional! 🇲🇽🥇 El nadador mexicano Humberto Nájera se para en lo más alto del podio de los Juegos Panamericanos Junior #ASU2025; recibe su medalla de oro tras brillar en los 200m dorso e implantar récord. ¡Felicidades! pic.twitter.com/Mjc1s12gqH — CONADE (@conadeoficial) August 11, 2025

“Siento mucho orgullo, estoy muy feliz de poder bajar mi tiempo y me siento muy orgulloso de poder representar a mi país y ganar”, dijo el mexicano, quien venció en la final a Samuel Lópes, de Brasil, y Edhy Vargas, de Chile, medalla de plata y bronce, respectivamente.

Con su resultado, Humberto Nájera se posiciona como una de las promesas de México en la natación y en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tendrá su siguiente gran prueba, además que le servirá como posible impulsor para llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“A esto llegué practicando muy duro y sacrificándome todos los días, enfocándome todos los días y haciendolo simple, dentro y fuera del agua preparándome. Todos los días nadando dos veces al día con pesas y ejercicios fuera del agua”, indicó.

El atleta tricolor asegura que este oro le da confianza para afrontar los próximos retos que tiene en puerta y poder mejorar su tiempo.

“Me da mucha confianza y estoy feliz de poder bajar. Especialmente después de la semana pasada que no me fue tan bien. Y pues estoy muy feliz de poder bajar mi tiempo de mayo. Y pues sí, mucha confianza para los siguientes dos años y esperemos que me vaya mejor en los siguientes años”, apuntó.

La medalla de Nájera se suma a otras conseguidas por atletas mexicanos esta jornada, pues en natación Celia Pulido consiguió la plata en la rama femenil de los 200 metros y María Fernanda Méndez terminó en tercer lugar de los 100 metros mariposa.

Humberto Nájera empezó a nadar porque su hermana nadaba y “ella es mi mejor amiga y por estar siguiéndola, seguí nadando, ella tenía ocho años y yo cinco”. El azteca agregó que “si hace un año me dijeran que estaría aquí no lo hubiera creído, me hubiera gustado cerrar más fuerte”.

También en la alberca de los Juegos Panamericanos Junior 2025, el equipo de relevo mixto conformado por Celia Pulido, Valeria Villarreal, Andrés Dupont y David Medina se colgó el bronce en los 4x100m libre con 3:32.49 min.

En judo cayeron dos medallas, gracias a María Cruz (63 kg) y Rafael Ramírez (73 kg), quienes en sus respectivas competencias ganaron en Golden Score (tiempo extra) la medalla de bronca.

La natación ya ha entregador varas alegrías a México en estos Juegos Panamericanos Junior, pero podrían caer más preseas, pues la actividad en este deporte sigue hoy en ambas ramas en los 100 metros libre, 200 metros pecho, 100 metros dorso, relevos mixtos.

