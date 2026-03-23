¿Qué partidos del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 se juegan en México?

México es sede de los juegos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

México recibe entre el 26 y el 31 de marzo los cuatro partidos correspondientes al repechaje intercontinental del que saldrán dos clasificados más para el Mundial 2026, que se pondrá en marcha en poco menos de tres meses con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Los primeros dos juegos del repechaje intercontinental en México se celebran este jueves 26 de marzo, cuando Bolivia enfrente a Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey. Ese mismo día, más tarde, Nueva Caledonia y Jamaica miden fuerzas en la cancha del Estadio AKRON de Guadalajara.

El camino al Mundial también se juega en México 🇲🇽



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Las selecciones de Irak y República Democrática del Congo jugarán en México hasta el 31 de marzo, cuando enfrenten a los ganadores de los primeros dos duelos del repechaje intercontinental para definir a dos nuevos clasificados al Mundial 2026.

Fechas y horarios de juegos del repechaje intercontinental en México

Jueves 26 de marzo

Bolivia vs Surinam : 16:00 horas (Estadio BBVA)

Nueva Caledonia vs Jamaica: 21:00 horas (Estadio AKRON)

Martes 31 de marzo

República Democrática del Congo vs Ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica : 15:00 horas (Estadio BBVA)

Irak vs Ganador entre Bolivia y Surinam: 21.00 horas (Estadio AKRON)

¿A qué grupos del Mundial 2026 irán las selecciones del repechaje?

El Grupo K espera al ganador de la repesca intercontinental entre las selecciones de República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

En dicho sector se ubican las selecciones de Portugal, Colombia y la debutante Uzbekistán, una de las clasificadas de Asia al Mundial 2026.

Por su parte, el clasificado del repechaje entre Irak, Surinam y Bolivia se convertirá en el último integrante del Grupo I del Mundial 2026, uno de los sectores más complicados, debido a que en el mismo se encuentran la subcampeona del orbe, Francia, además de Senegal y Noruega.

Repechajes intercontinentales en México, adelanto del Mundial 2026

Los cuatro partidos del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 a celebrarse en México son una prueba de lo que se vivirá en el país durante el desarrollo del magno evento.

México será sede de 13 juegos en el Mundial 2026, cinco de los cuales serán en el Estadio Azteca de la CDMX. Guadalajara y Monterrey, ciudades en las que se realizarán las repescas intercontinentales, recibirán cuatro encuentros del certamen cada una en los Estadios AKRON y BBVA, de manera respectiva.

EVG