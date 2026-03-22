Estas son las selecciones que ya están en México para el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026

La FIFA entregará dos boletos para el Mundial del 2026 en el Repechaje Intercontinental, el cual se llevará a cabo en los últimos días de marzo y los partidos se jugarán en Monterrey y Guadalajara, dos de las tres ciudades sedes para la Copa del Mundo.

Varias selecciones participantes en este pequeño torneo ya realizaron el viaje a la ciudad correspondiente para instalarse en su hotel de concentración y tener algunos entrenamientos en nuestro país, con el fin de acoplarse al clima y la altura, dos de los temas más importantes al momento del juego.

Cabe recalcar que aún quedan seis boletos para el Mundial del 2026; dos de ellos se entregan en el Repechaje Intercontinental y los otros cuatro pases para el torneo de la FIFA se otorgarán en el torneo eliminatorio de la UEFA, de donde saldrá el rival que falta para México.

🇮🇶 وصولُ منتخبِنا الوطني إلى المكسيك، استعداداً لخوضِ منافساتِ الملحقِ الحاسم المؤهل إلى كأسِ العالم.



🇮🇶 Our national team has arrived in Mexico, in preparation for the decisive Intercontinental Playoff on the road to the FIFA World Cup. pic.twitter.com/U12X9WXoce — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 22, 2026

Estas son las selecciones que ya están en México para el Repechaje Intercontinental

Estamos a menos de dos semanas de conocer a los últimos seis equipos invitados al Mundial del 2026. México recibirá el Repechaje Intercontinental y las selecciones participantes ya están llegando a nuestro país para pelear por un lugar en el torneo de la FIFA.

Irak, Nueva Caledonia, Surinam y Bolivia ya se instalaron en las ciudades sede para iniciar sus entrenamientos de cara al primer encuentro de este certamen, el cual será el 26 de marzo del 2026, el próximo jueves.

La Selección de Irak se encuentra en Monterrey, pero ellos tendrán más descanso que Bolivia y Surinam, pues al estar mejor posicionados en el ranking FIFA, avanzaron directo a la final en la llave B, así que solo deben ganar un encuentro para meterse al Mundial 2026.

#Fútbol2Day - 🇧🇴



Bolivia ya está en Monterrey para sus últimos días de preparación del Repechaje Intercontinental. En 10 días enfrentarán a Surinam.



El ganador de dicha llave, enfrentará a Irak.



pic.twitter.com/Dm2EFqWx1M — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 17, 2026

¿Cuándo y dónde serán los partidos del Repechaje Intercontinental?

Estamos a escasos días de que se confirmen a todos los participantes del Mundial 2026, pues en esta Fecha FIFA se llevará a cabo el Repechaje Intercontinental y el de la UEFA, los cuales otorgarán los últimos seis boletos para el torneo.

La llave A se jugará en la cancha del Estadio AKRON de Guadalajara; el primer encuentro enfrenta a Nueva Caledonia contra Jamaica el 26 de marzo y el ganador se medirá ante la República Democrática del Congo en la final el 31 del mismo mes.

Mientras que la llave B se juega en el Estadio BBVA de Monterrey, primero Bolivia se medirá a Surinam y el vencedor de la semifinal se verá las caras con Irak en la final, en las mismas fechas que los encuentros de la llave A.

DCO