Mundial 2026: ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el torneo de la FIFA?

El ministro de deportes de Irán afirmó que el país no participará en la Copa del Mundo 2026 luego que Estados Unidos asesinara a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en su guerra en curso. Esto desencadenó numerosos rumores sobre el futuro del certamen de la FIFA y las posibles selecciones que pueden tomar el lugar del Team Melli (“Equipo Nacional” en persa).

“Debido a las perversas acciones que han cometido contra Irán (nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han asesinado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos), definitivamente no nos es posible participar en el Mundial”, declaró Ahmad Donyamali a la televisión estatal iraní.

La Copa del Mundo 2026 se queda sin un equipo y ya hay una lista de posibles candidatos que pueden reemplazar a Irán, entre los destacan los miembros de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), de la cual el cuadro iraní forma parte.

De acuerdo con el reglamento de la Copa del Mundo, dentro del artículo 6.7, un equipo puede rechazar jugar el torneo por distintas razones, además que la FIFA tiene la plena facultad de acción para suplir esa baja. En otras palabras, el máximo ente rector del deporte puede seleccionar a la selección que quiera para que juegue en lugar de Irán.

La posible elección de la FIFA puede ser Irak, que es el equipo mejor ubicado en la clasificación rumbo a la Copa del Mundo 2026 que no consiguió su boleto de manera directa. De hecho esta selección jugará el Repechaje Intercontinental el próximo 31 de marzo en Monterrey.

El ministro iraní de Deportes y Juventud dijo que los jugadores de la selección de su país no estarían seguros en Estados Unidos. La Selección de Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que “realmente no me importa” si Irán participa en el torneo de 48 selecciones, que se reunirán en el verano entrante en diversas sedes de Estados Unidos, Canadá y México, que son los anfitriones. El certamen se juega del 11 de junio al 19 de julio.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, informó que se reunió con Trump el martes por la noche “para hablar sobre el estado de los preparativos” del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos.

“También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026″, abundó Infantino. “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

Infantino mantiene una relación estrecha con Trump, a quien le otorgó la primera edición de un premio de la FIFA por la paz. Muchos creen que el organismo rector del futbol creó ese galardón pensando en Trump.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump. “Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, recalcó Infantino. Añadió que agradece a Trump “por su apoyo”.

A principios de esta semana, el director de operaciones de la Copa del Mundo de la FIFA dijo que el torneo es “demasiado grande” como para posponerse debido a la agitación global causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director ejecutivo, Heimo Schirgi, indicó que la FIFA sigue de cerca la guerra con Irán. “Básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución”, indicó. ”Y la Copa del Mundo seguirá adelante, obviamente, ¿verdad? La Copa del Mundo es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar”.

Si Estados Unidos se negara a recibir al equipo de Irán, podría arriesgarse a que la FIFA lo retire como país anfitrión del Mundial. Eso fue lo que ocurrió con Indonesia hace tres años, cuando el país se negó a recibir a Israel para el Mundial Sub-20 masculino, ocho meses después de que el equipo israelí se clasificara. La FIFA excluyó a Indonesia apenas unas semanas antes del primer partido programado y trasladó ese torneo a Argentina.

