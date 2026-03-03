¡Sí se juega! FIFA lanza a la venta boletos del repechaje de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara

El estadio de las Chivas es sede de la Copa del Mundo 2026 y del repechaje mundialista

Luego de los episodios de violencia que se presentaron en Jalisco se rumoró que la FIFA no realizaría los partidos del repechaje de la Copa del Mundo 2026 en Guadalajara, pero el máximo ente rector ya lanzó a la venta los boletos para los partidos en el Estadio AKRON y el Estadio BBVA.

A 100 días del arranque del Mundial 2026, la FIFA anunció en un comunicado que ya se encuentran a la venta las entradas de los boletos del Repechaje, con precios accesibles para los aficionados que piensan en ir tanto a los duelos en Guadalajara y en Monterrey.

Según la información, los boletos para el Estadio AKRON y el Estadio BBVA van desde los 200 y 300 pesos mexicanos, alrededor de 12 y 18 dólares, de acuerdo al tipo de cambio.

“La competición, que se celebrará en Guadalajara y Monterrey, México, con las semifinales el 26 de marzo y la final el 31 de marzo, determinará dos de las últimas seis selecciones clasificadas para la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 equipos, que comenzará menos de tres meses después en Canadá, México y Estados Unidos”, indicó.

Juegos del repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara

Nueva Caledonia vs Jamaica-26 de marzo

Ganador vs República Democrática del Congo-31 de marzo

En el Repechaje que se juega en Guadalajara hay dos partidos. El 26 de marzo Nueva Caledonia se enfrenta a Jamaica y el ganador de ese duelo se medirá a República Democrática del Congo. El que resulte vencedor de este segundo cotejo amarra su boleto al Mundial 2026.

Juegos del repechaje del Mundial 2026 en Monterrey

Bolivia vs Surinam

Ganador vs Irak

Por su parte, en Monterrey se juega la otra llave del repechaje intercontinental. Bolivia se mide a Surinam en el primer juego y esperando al ganador está Irak. La selección que salga airosa tras estos cotejos estará en la siguiente Copa del Mundo, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá el verano entrante.

Las entradas para la los partidos de reclasificación se encuentran en la plataforma oficial de la FIFA. Las personas que quieran adquirir los boletos tienen que entrar y seguir los pasos que aparecen.

