México es sede de estas potencias mundiales para la Copa del Mundo 2026

Selecciones eligen a México como su base de operaciones en la Copa del Mundo 2026

México presentó ante FIFA 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo 2026. Casi la mitad de estas sedes fueron elegidas por diferentes escuadras.

Se reveló el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

Dos selecciones eligen Guadalajara

Guadalajara no solo es una de las tres sedes que tendrán partidos en la Copa del Mundo 2026, pues Corea del Sur y Colombia la seleccionaron como el lugar de concentración.

Verde Valle, las instalaciones de las Chivas, fueron seleccionadas por Corea del Sur luego que su Comité Médico realizara un análisis exhaustivo de las opciones disponibles. Lo que motivó esta designación fue que el cuadro asiático tendrá dos juegos en la Perla Tapatía.

Por otro lado, Colombia al parecer se apoyó en el portero del Atlas, Camilo Vargas, pues eligieron La Academia AGA, centro de entrenamiento de los Zorros, como su base de operaciones.

México se queda en el CAR

La Selección Mexicana al ser anfitriona tiene sus duelos de la fase de grupos en casa. Por tal motivo el Centro de Alto Rendimiento será su centro de operaciones en la Copa del Mundo 2026. El Tricolor jugará dos duelos en el Estadio Azteca y uno en el AKRON.

La Selección Mexicana ya tendría definidos sus tres últimos rivales antes de su debut en el Mundial 2026. ı Foto: Mexsport

Uruguay elige Playa del Carmen

En un movimiento inesperado la Selección Uruguaya eligió Playa del Carmen como su base en la Copa del Mundo 2026. Se esperaba que la Garra Charrúa se fuera por Miami, en Estados Unidos, pero sorprendieron al seleccionar Maykoba como su centro de operaciones.

Uruguay tiene solo un partido del Mundial en México, en la ciudad de Guadalajara ante España. Sus otros duelos son en Miami, a donde volarán en par de ocasiones desde Playa del Carmen.

FIFA confirmó nuestra base operativa en la Copa Mundial: Playa del Carmen 🇲🇽 pic.twitter.com/hmWdIDbZRu — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 14, 2026

Rival de México tendrá base en Pachuca

La Selección Mexicana inaugura la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica, que seleccionó a Pachuca, en Hidalgo, como su centro de operaciones. El cuadro africano tiene dos juegos en la fase de grupos en México. El único fuera del país es en Atlanta ante el ganador del repechaje europeo.

Selección africana elige a Monterrey

La Selección de Túnez tendrá dos de sus tres duelos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio BBVA, por lo que designaron las instalaciones de Rayados del Monterrey (Barrial) como su centro base.