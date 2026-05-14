La FMF presenta y lanza el libro “Nacho Trelles, el gran estratega y su futbol”

La familia de Nacho Trelles estuvo presente en el lanzamiento del libro.

La Federación Mexicana de Futbol presentó el libro “Nacho Trelles, el gran estratega y su futbol”, una obra que rinde homenaje a la vida, trayectoria y legado de una de las figuras más importantes en la historia del futbol mexicano: Don Ignacio Trelles Campos.

El evento se llevó a cabo en el Museo Yancuic de la Ciudad de México y contó con la participación del Comisionado de la FMF, Mikel Arriola; Maru Trelles, hija de Don Nacho y autora de la obra; Fernando Morales Trelles, nieto de Don Nacho Trelles; así como del reconocido periodista Heriberto Murrieta. También estuvieron presentes la familia Trelles, amigos y ex futbolistas como Enrique Borja y Rafael Toribio.

Maru Trelles junto al libro que habla de su padre. ı Foto: Cortesía FMF

Durante su intervención, Mikel Arriola destacó la importancia de preservar la memoria histórica del futbol mexicano y reconoció el impacto que Ignacio Trelles tuvo dentro y fuera de las canchas.

“Hoy no solamente presentamos un libro, hoy celebramos la vida, la trayectoria y el legado de uno de los hombres más importantes en la historia del futbol mexicano. Su legado no pertenece únicamente al pasado; sigue vivo en nuestra memoria, en nuestras canchas y en la manera en que entendemos el futbol”, expresó.

Maru Trelles, en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol, busca acercar a nuevas generaciones la historia de un personaje clave en el desarrollo del deporte nacional.

“Mi padre nunca tuvo una doble cara. En casa era exactamente el mismo hombre íntegro que todos conocían en el futbol. Para nosotros era el rey del hogar. Nunca hubo un grito o un desacuerdo; nuestra casa siempre fue un espacio de paz para él, después de enfrentarse diariamente a las exigencias del futbol mexicano.”, mencionó Maru Trelles.

Mikel Arriola junto a Maru Trelles en la presentación del libro. ı Foto: Cortesía FMF

Ignacio Trelles dirigió 1,083 partidos oficiales a lo largo de 43 años de carrera, convirtiéndose en el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del balompié nacional. Además, conquistó siete campeonatos de Liga y 22 títulos nacionales e internacionales, consolidándose como el técnico más ganador de la era profesional.

Su legado también quedó marcado con la Selección Nacional Mexicana, a la que dirigió en las Copas del Mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de formar parte del proceso mundialista de México 1970. Bajo su dirección, México consiguió en Chile 1962 el primer triunfo en la historia del país en una Copa del Mundo.

El libro reúne testimonios y recuerdos de figuras emblemáticas del futbol mexicano como Enrique Borja, Javier Aguirre, Manuel Lapuente, Carlos Hermosillo, Óscar Pérez y Christian Giménez, entre otros protagonistas e instituciones históricas del futbol nacional.

DCO