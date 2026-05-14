Estadio Banorte cambia de nombre para el Mundial 2026 y así taparon el patrocinio (VIDEO)

El Estadio Azteca se prepara para albergar el Mundial 2026 y el pasado miércoles 13 de mayo la FIFA tomó posesión del recinto para prepararlo antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. La primera modificación fue el nombre, que cambió a Estadio Ciudad de México.

En los videos que rondan en redes sociales se puede ver que los trabajadores están en una de las entradas del Estadio Banorte y el nombre del patrocinador fue cubierto con una lona que dice “Ciudad de México”, ya que la FIFA no permite que en los estadios se vea el nombre de otras marcas que no sean sus patrocinadores.

El Estadio Banorte pasa a ser “Estadio Ciudad de México” para el Mundial 2026🦅🇲🇽#GrandesDeCorazon .@ClubAmerica pic.twitter.com/q4PHpdUe55 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) May 14, 2026

El Estadio Banorte tendrá sus últimas modificaciones de cara al Mundial 2026

El Estadio Banorte cerrará sus puertas 28 días más para realizar los últimos preparativos de cara al partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, como el cambio de butacas que traían el nombre del patrocinador por asientos de color neutral.

De igual forma, van a terminar de darle forma a los nuevos palcos que se construyeron para los boletos de hospitality, ya que esos aficionados tendrán bebida y comida ilimitada durante los partidos que se lleven a cabo en el Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas de nuevo hasta el 11 de junio del 2026, cuando se juegue el México vs. Sudáfrica, encuentro en el que se vivirá una fiesta total, ya que la FIFA tiene un show organizado 90 minutos antes del silbatazo inicial en el Coloso.

Listo para hacer historia rumbo al Mundial 2026. 🏟️⚽ pic.twitter.com/OSn0oTfHxH — Estadio Banorte (@EstadioBanorte) May 14, 2026

El último partido en el Estadio Banorte fue el Cruz Azul vs Chivas

Antes de entregarle el recinto a la FIFA, el Cruz Azul logró que el partido de ida de las semifinales contra las Chivas se llevara a cabo en el Estadio Banorte, ya que los dueños tenían hasta las 11:59 para entregar la cancha, así que el compromiso entraba en el horario establecido.

Para la afición fue un encuentro emocionante, ya que terminó 2-2 tras los 90 minutos, con goles de Charly Rodríguez y Christian Ebere por parte del Cruz Azul y de Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda del lado del Rebaño Sagrado, dejando todo para el encuentro de vuelta.

Con este resultado, el equipo de Joel Huiqui tendrá que ir a buscar el resultado a la cancha del Estadio Jalisco, ya que cualquier empate manda a las Chivas a la gran final del torneo local.

DCO