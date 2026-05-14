Julio Ibáñez ‘atrapado’ en Sudáfrica: ¿Qué le pasó al periodista?

El periodista Julio Ibañez se encuentra en Sudáfrica, y todo parece indicar que permanecerá por más tiempo en dicho país debido a que su audiencia se aplazó por más de 10 días.

El reportero de TUDN Julio “Profe” Ibáñez y su camarógro, Danny García fueron arrestados por las autoridades sudafricanas luego de haber volado un dron dentro de una zona restringida.

La audiencia estaba programada para el 12 de mayo; sin embargo, esta fue aplazada por 16 días, por lo que ahora la sesión para determinar su situación legal ocurrirá hasta el 28 de mayo.

Julio “Profe” Ibáñez ı Foto: Redes Sociales

¿Qué le pasó al periodista Julio Ibáñez?

De acuerdo con la información que se conoce, ambos se encontraban realizando una transmisión en vivo en marzo cuando se pudo presenciar su arresto.

En versiones iniciales se creyó que existían irregularidades relacionadas con su estado migratorio, pero el motivo de su detención se dio a conocer después.

Posteriormente se dio a conocer que ambos habrían sido detenidos en Johannesburgo por volar un dron sin permiso en una zona restringida, por lo que fueron trasladados a una prisión.

Luego de permanecer en prisión por dos semanas, ambos fueron liberados el 25 de marzo tras pagar una fianza; sin embargo, tuvieron que permaneces por un tiempo en arraigo domiciliario antes de quedar libres con restricciones para salir de Sudáfrica.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en Sudáfrica brindaron apoyo a ambos empleados de TUDN; quienes tuvieron que realizar un pago de aproximadamente 10 mil 500 pesos mexicanos de fianza.

Se sabe que el periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García permanecen en Sudáfrica desde hace dos meses, hospedados en el departamento del hotel al que llegaron para realizar coberturas.

Por medio de un comunicado emitido el 6 de abril, la SRE informó que; desde que se tuvo conocimiento del caso, brindaron asistencia y protección a dos personas mexicanas que fueron detenidas por autoridades sudafricanas.

El personal encargado de la representación diplomática fue quien contactó a las autoridades de Sudáfrica para conocer y verificar los cargos que fueron imputados a ambos, con la finalidad de “asegurar el acceso a representación legal y entablar comunicación con los connacionales.”

“Desde la embajada y la Dirección General de África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se transmitió la importancia de estos casos para su resolución a partir de lo establecido en el marco jurídico y su derecho al debido proceso” señala el comunicado de la SRE.

Comunicado de la SRE sobre Julio “Profe” Ibáñez y Danny García ı Foto: Redes Sociales

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