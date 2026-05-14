Estadio Azteca se inunda a horas de entregarlo a la FIFA para el Mundial 2026 ¿Qué pasará con el Coloso?

El partido entre Cruz Azul y las Chivas fue el último que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azteca. El mismo miércoles, la organización tuvo que entregar el recinto a la FIFA de cara al Mundial 2026; sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula se inundó.

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver que los túneles del estadio se inundaron sus coladeras, así que las personas de limpieza tuvieron que sacar el agua con cubetas y jalar el agua para que no existiera algún accidente con los aficionados.

Todo esto ocurrió porque la tarde del miércoles la lluvia azotó en el sur de la Ciudad de México previo al inicio del encuentro, así que el agua comenzó a meterse a los túneles de acceso al Estadio Azteca.

El Estadio Azteca comenzará a embellecerse de cara al Mundial 2026

El Estadio Azteca volverá a cerrar sus puertas durante 28 días para embellecerse de cara al Mundial 2026, ya que la FIFA debe comenzar a acoplarlo de cara al partido de inauguración entre México y Sudáfrica.

El organismo dirigido por Gianni Infantino comenzará a acoplar los nuevos palcos, imagen, palcos de prensa, etc. Así que si Cruz Azul llega a la final de la Liga MX, deberá volver al Estadio Cuauhtémoc para disputar ya sea el partido de ida o el de vuelta.

Al igual que el Estadio Azteca, la organización del Estadio AKRON tuvo que entregar el recinto este miércoles; es por eso que el encuentro de vuelta entre Cruz Azul y Chivas se llevará a cabo en la cancha del Estadio Jalisco. Eso podría ayudarle al Rebaño Sagrado, ya que pueden meter 10 mil aficionados más que en su casa.