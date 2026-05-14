Kylian Mbappé sorprende al ser fiel fan de Bad Bunny y su canción favorita es la menos esperada (VIDEO)

Kylian Mbappé es una de las estrellas más grandes del futbol en la actualidad, pero el francés también disfruta de la música en su tiempo libre y en una entrevista con Telemundo 44 reveló que es un fiel fan de Bad Bunny, pues asistió a la Residencia del Conejo Malo en Puerto Rico.

“Yo fui a Puerto Rico este verano; muy bien el concierto en la casita. Acho PR es otra cosa; esa cosa fue increíble, la oportunidad de estar ahí. Gracias a Benito y a todo su equipo porque ellos han hecho todo bueno para mí y mis amigos. Hemos pasado un momento increíble, fue una locura estar ahí“, comentó Kylian Mbappé.

Baile Inolvidable es la canción favorita de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fue acompañado por Achraf Hakimi a Puerto Rico para presenciar una de las 30 fechas de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, además de que se le vio muy feliz en la Casita durante el evento, pues el delantero francés fue el encargado de gritar “Acho PR, es otra cosa”.

Durante la misma entrevista, Kylian Mbappé reveló que su canción favorita de Bad Bunny es la de “Baile Inolvidable”, la cual puso en la publicación que realizó en Instagram para enseñar las fotos que se tomó en su viaje a Puerto Rico.

“Baile Inolvidable” es una de las canciones del último disco de Bad Bunny, la cual es una salsa tradicional, ya que “DTmF” es un disco que tiene música nunca antes escuchada por Benito Martínez y que tiene influencias en la plena puertorriqueña.

Kylian Mbappé y Bad Bunny. 😮‍💨 pic.twitter.com/FXfbjTpnbI — MT2 (@madrid_total2) July 21, 2025

Kylian Mbappé sigue lesionado y sin jugar con el Real Madrid

Kylian Mbappé lleva poco menos de tres semanas sin poder jugar con el Real Madrid en la actual temporada, pues desde el 24 de abril del 2026 el francés no salta a la cancha con el conjunto merengue y su último compromiso fue en el empate a un gol con el Real Betis.

El delantero francés se ha perdido dos encuentros con el equipo de Álvaro Arbeloa, aunque uno de esos fue el más importante de la temporada, el Clásico, en el que el Real Madrid cayó derrotado y el Barcelona se proclamó campeón de LaLiga de España.

Se espera que Kylian Mbappé se incorpore a los entrenamientos con el primer equipo y vuelva a la actividad antes de culminar la temporada, para poder prepararse de cara al Mundial 2026.

DCO